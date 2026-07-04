Penhaligon's經典瓶身換新裝！沐浴系列、香氛蠟燭打造居家儀式感

記者曾怡嘉／台北報導

近年香氛品牌不再只專注於香水，而是將香氣延伸至居家與沐浴日常，讓每天最平凡的清潔時光，也能成為療癒身心的生活儀式。今夏，英國百年香氛品牌 Penhaligon's 與來自以身體保養聞名SABON 不約而同推出全新沐浴系列，從質地、香氣到包裝全面升級，希望讓香氛不只停留在肌膚，更成為生活風格的一部分。

▲Penhaligon's 香氛沐浴露，500ml，2,180元、香氛身體乳，500ml，2,480元。

Penhaligon's 以倫敦經典宅邸為靈感，重新打造居家與身體香氛系列，延續品牌標誌性的英倫美學，將經典威廉潘海利根綠融入設計之中。此次身體沐浴系列全面換上新包裝，沐浴露與身體乳同步升級，新增大馬士革玫瑰與無花果兩款全新香氣，並保留月亮女神、牧羊少年、皇家橡樹、黑玫瑰及海格羅夫花束等人氣香調，細緻綿密的泡沫搭配層層堆疊的香氣，讓日常洗沐多了一份優雅與沉靜。

▲香氛蠟燭共推出6款香氣。

▲Penhaligon's 經典獅子蠟燭蓋，3,600元。

▲Penhaligon's 香氛蠟燭（含燭蓋），200g，3,200元。

除了身體保養系列，Penhaligon's 也同步更新居家香氛系列，推出全新香氛蠟燭，香氣同樣涵蓋大馬士革玫瑰、無花果、月亮女神、皇家橡樹、黑玫瑰及海格羅夫花束。蠟燭搭配金箔標籤設計，點燃燭火後，光影與香氣交織，為居家空間增添濃厚的英倫質感。其中經典獅子蠟燭蓋也將於7月10日起正式上市，為收藏增添亮點。

▲SABON 輕潤沐浴油，500ml，1,380元。

SABON則聚焦於沐浴體驗本身，將旗下沐浴油全面升級為全新「輕潤沐浴油」，添加藍色矢車菊純露，搭配如水般輕盈的油質質地，洗後保有潤澤感卻不易留下油膜，更適合夏季使用。瓶身也換上全新米色壓頭設計，提升使用便利性。

香氣方面，SABON提供六種不同選擇，包括品牌經典PLV、綠玫瑰、茉莉花語、白茶、玫瑰茶語以及盛宴橄欖，透過不同香調對應每日不同心情，讓沐浴不只是清潔，更像是一場短暫抽離忙碌生活的感官療癒。