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泰勒絲婚紗揭曉了！Dior創意總監訂製　還和新郎配成情侶款太甜

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▲▼ 泰勒絲 。（圖／CFP）

▲泰勒絲與NFL球星 Travis Kelce正式完婚了。（圖／CFP）

記者林明瑋／綜合報導

流行天后泰勒絲（ Taylor Swift ）與NFL球星 Travis Kelce 完婚！兩人於美國紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行婚禮，泰勒絲的的新娘造型終於揭曉，她選擇Dior Haute Couture訂製婚紗，成為婚禮另一大焦點。老公 Travis Kelce 的西裝同樣為 Dior 訂製，小倆口互相搭配超甜蜜。

▲泰勒絲世紀婚禮細節一次看。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲結婚堪稱世紀婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

這場婚禮全程高度保密，現場禁止賓客使用手機，希望將重要時刻留給新人與親友。兩人自 2023 年公開交往後，一路成為全球最受矚目的明星情侶之一，2025 年宣布訂婚，如今正式結為夫妻。

▲▼ 泰勒絲 。（圖／CFP）

▲泰勒絲與NFL球星 Travis Kelce正式完婚了。（圖／CFP）

泰勒絲的婚紗由 Dior 創意總監 Jonathan Anderson 親自操刀量身打造，這也是 Jonathan Anderson 執掌 Dior 後，首度為國際級巨星設計高級訂製婚紗。新郎 Travis Kelce 同樣穿上 Dior 訂製西裝，搭配 Cartier 珠寶以及訂製 Christian Louboutin 鞋履，低調中展現高級訂製工藝。

關鍵字：

泰勒絲婚禮, 流行天后, 明星婚紗, Dior訂製, TravisKelce

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