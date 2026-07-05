鏡光唇回來了！香奈兒、M·A·C新品不只發光　還把護唇精華加進

今年春夏，唇妝吹起一股「鏡光唇」風潮，相較於過去強調高飽和色澤，各大品牌紛紛將焦點轉向輕盈水潤、能折射光線的鏡面質感，同時加入保養成分，讓唇彩兼具修護、保濕與豐潤效果。

▲香奈兒 COCO晶凍光潤唇釉，432，1,380元。

香奈兒推出全新COCO晶凍光潤唇釉，主打妝效與保養兼備，高達85%為保濕基底成分，加入獨家研發的山茶花神經醯胺與保濕胜肽因子，提供24小時滋潤保濕效果。塗抹瞬間即可展現鏡面般聚光光澤，讓雙唇看起來更加飽滿透亮。

▲M‧A‧C 超水感持色鏡光唇釉，#943 XOXO，800元。

M·A·C則以全新超水感持久鏡光唇釉重新定義水光唇妝，質地如液態玻璃般輕盈貼合雙唇，搭配獨家「鏡光折射技術」，讓光線集中反射，打造晶透立體的玻璃唇效果。添加覆盆子油與天然角鯊烷，提升舒適度與保濕力，可依疊擦層數自由變化妝感，從自然果汁光、立體玻璃光到高調鏡面光皆能輕鬆駕馭。

▲GUERLAIN KISSKISS 法式之吻 波光蜜漾豐唇露，1,450元。

GUERLAIN的法式之吻波光蜜漾豐唇露，將蜂蜜、蜂王乳與蜂膠組成的「玻尿酸胜肽蜂蜜精萃」融入配方，提供24小時保濕與12小時豐唇效果，同時加入環狀胜肽幫助修飾唇紋，再透過瞬效亮彩光澤粒子營造波光粼粼的光澤感，搭配塗抹時的微涼觸感，讓雙唇看起來更加豐盈。

▲蘭蔻 絕對完美琉光唇釉，#710，1,400元。

蘭蔻全新絕對完美琉光唇釉則以高達90%的嫩唇保養基底為特色，添加品牌頂級保養成分普拉絲鏈，結合首創「超纖薄琉光膜」科技，在兼顧飽和顯色與12小時持色的同時，也能修護乾燥、撫平唇紋，打造輕盈服貼卻充滿法式優雅光澤的妝效。

▲NOONI 蘋果精萃美唇油，450元。

韓國品牌NOONI則以蘋果精萃美唇油搶攻自然裸妝市場，運用智能pH感溫校色技術，依據雙唇溫度呈現專屬色澤，並搭配植萃染唇技術與鎖水因子，讓雙唇在維持光澤感的同時，也兼顧保濕與滋養效果。

#唇釉怎麼用？

只要掌握唇釉的塗抹方式，透過光澤位置、顏色深淺與暈染技巧，就能讓雙唇自然放大，打造澎潤又精緻的妝效。

1. 先薄擦一層，建立自然底色

不要一開始就厚塗唇釉，先以少量產品均勻鋪滿雙唇，打造自然底色。薄擦不僅更服貼，也能避免後續疊擦時顏色過重，讓唇妝更乾淨透亮。

2. 唇中央再疊擦，增加澎潤立體感

接著將唇釉少量點在上下唇中央，再輕輕抿開或用指腹向外暈染。利用中央光澤較強、邊緣較柔和的效果，能創造自然的立體層次，讓雙唇看起來更加飽滿。

3. 最後加強唇峰與下唇中央光澤

想讓鏡光唇更精緻，可最後在上唇唇峰（及下唇中央再補一點唇釉，讓光線集中反射。這個小技巧能放大雙唇輪廓，拍照時也更顯水潤、豐盈。