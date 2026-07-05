比選口紅簡單太多！七夕情人節就送香氛護手霜　精緻質感實用又時髦

記者李薇／台北報導、攝影

精品護手霜大戰持續開打，各品牌都紛紛推出外型時髦同時又有呵護效果的產品，不僅是自己入手很實用，更是非常適合男友送禮，只要選品牌、不用選色號，門檻立刻降低超多，以下就來盤點各大質感護手霜，七夕即將到來當然不能錯過。

＃YSL 獵心精華護手霜，50ml、售價2,000元

近期才剛剛推出的YSL獵心精華護手霜，以超可愛的白色愛心包裝設計，搭配銀色YSL LOGO整個質感立刻拉滿，拿在上手小巧精緻真的沒有人不被收服！輕盈的精華質地蘊含2%菸鹼醯胺，以無花果葉、橙花搭配岩蘭草的親膚系香調，絕對是約會必備小心機。



＃迪奧 Miss Dior香氛護手霜，50ml、售價2050元

可以說是打響護手霜大戰的領導品牌，迪奧在推出小白球萬用霜之後，以亞洲銷售冠軍香氣Miss Dior為核心，再度推出全新香氛護手霜，標誌性鵝卵石盒身搭配粉紅色千鳥紋設計，高雅氣質，細緻柔滑的霜狀一抹立刻吸收，淡淡餘香更是讓人再次戀愛。

＃PRADA 唯我莫測奢潤護手霜，50ML、售價2100元

以經典唯我莫測淡香精為靈魂，PRADA也推出全新唯我莫測奢潤護手霜，延續品牌LOGO三角形的設計包裝，透過獨家奶木花香調的貼膚香氣，打造出極具質感的偽體香，護手霜質地水潤清爽，搭載橙花萃取、乳油木果油可以迅速保濕潤澤雙手肌膚。