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MOLLY精華水太可愛！庫洛魔法使限定彩妝鏡是「卡牌」絕對要收

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

近年IP經濟興起，對年輕族群擁有極高吸引力，不少美妝品牌也紛紛跨界與之聯名，不僅吸引話題，也讓形象更多加多元年輕，近期就有許多可愛的單品亮相，快來看看有沒有你的菜？

＃克蘭詩 X POP MART花漾巴黎限定系列

▲克蘭詩,POP MART,MOLLY,IPSA,INTEGRATE,聯名,美妝,跨界,。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩,POP MART,MOLLY,IPSA,INTEGRATE,聯名,美妝,跨界,。（圖／品牌提供）

法國植萃保養克蘭詩攜手POP MART人氣角色MOLLY，超人氣精華水「美肌水」與「彈簧水」換上可愛包裝，以法式氛圍搭配上可愛的公仔，讓人超想整套收藏，不只是經典保養換新裝，還推出各項療癒組合，凡購買任二件彈潤植萃美唇油，即贈MOLLY花漾巴黎吊飾組一個；凡購買煥顏緊緻／漾采肌活系列任一件精華水＋任一件乳液／乳霜，即贈MOLLY花漾巴黎系列隨行包＋收納袋＋立體鑰匙圈豪華三件組。

＃IPSA X 乖乖奶油椰子聯名活動

▲克蘭詩,POP MART,MOLLY,IPSA,INTEGRATE,聯名,美妝,跨界,。（圖／品牌提供）

夏季保濕絕對是IPSA流金水的主場，迎接40週年，以「肌膚穩定」為靈感攜手台灣零食乖乖，打造出限量包裝的奶油椰子口味，結合經典台式花窗元素，搭配乖乖角色照鏡子後，發現肌膚透亮發光的趣味插畫，傳達出品牌美肌精神；即日起前至7月31日至全台專櫃，完成LINE「1對1處方箋師綁定」即可免費兌換「IPSA X 乖乖聯名奶油椰子包」 乙份。

＃INTEGRATE X 庫洛魔法使聯名美妝組合

▲克蘭詩,POP MART,MOLLY,IPSA,INTEGRATE,聯名,美妝,跨界,。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩,POP MART,MOLLY,IPSA,INTEGRATE,聯名,美妝,跨界,。（圖／品牌提供）

日系開架美妝INTEGRATE與庫洛魔法使聯名打造各種可愛美妝組合，總共推出4款：蜜粉餅聯名貼紙組、美肌乳聯名粉撲組、 眼線膠筆BK聯名卡牌吊飾組、眼線膠筆BR聯名魔法陣吊飾組，其中，包包必掛的鏡面吊飾有魔法陣或是卡牌2種選擇，不僅超級實用，更是人人都可以化身卡牌角色，庫洛迷真的不能不收！

關鍵字：

克蘭詩, POP MART, MOLLY, IPSA, INTEGRATE, 聯名, 美妝, 跨界

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