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單身太久容易出現的戀情盲點！恐懼親密關係、標準不自覺變高

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

單身久了不一定代表不會戀愛，而是生活節奏已經太習慣一個人，當新的感情靠近時，反而容易出現不適應、太防備或過度理想化的狀態，明明心裡也渴望有人陪伴，卻可能在真正互動時感到彆扭，甚至不自覺把對方推遠，以下三個問題，是單身太久的人最常在戀愛裡遇到的狀況。

▲。（圖／IG）

＃太習慣一個人生活，難以讓別人進入日常

單身太久的人往往已經有固定的生活模式，吃飯、休息、工作、假日安排都習慣自己決定，當另一個人開始參與生活時，可能會覺得甜蜜卻也有壓力，甚至會因為要回訊息、配合約會、顧及對方感受而感到不自在，這不是不喜歡對方，而是還需要時間重新適應兩個人的節奏。

＃對感情標準變高，容易在小細節就退縮

長期單身後，很多人會更清楚自己想要什麼，也更不願意勉強自己接受不適合的人，這本來是好事，但如果標準變成過度挑剔，就可能因為對方一句話、一個習慣或一次不夠完美的互動，立刻判定兩人不適合，感情需要觀察，也需要磨合，若太快用缺點淘汰對方，反而容易錯過真正能相處的人。

＃害怕失去自由，親密關係一靠近就想逃

單身久了最珍貴的感覺，就是時間和情緒都由自己掌控，不需要解釋行程，也不用顧慮另一半的期待，因此當感情開始升溫，對方想更靠近、想更了解你時，反而可能讓人產生被限制的感覺，甚至下意識冷淡或拉開距離，其實好的關係不是剝奪自由，而是找到既能親密，也能保有自己的平衡。

關鍵字：

單身, 戀愛, 感情, 戀情

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