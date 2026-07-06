戀愛遇到阻礙就乾脆放棄的三大星座！TOP 1只要失去自由跟快樂　絕對不硬撐

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

感情裡最怕的不是遇到問題，而是有人一碰到阻礙就懶得解釋，明明還有機會好好溝通，卻因為怕麻煩、怕拉扯、怕情緒消耗，乾脆選擇放手，以下三大星座在感情受阻時，最容易從「想解決」變成「算了吧」。

TOP 3：水瓶座

水瓶座看似理性，其實很怕關係變得太複雜，當感情開始出現反覆爭執、價值觀衝突或對方不斷要求解釋時，他們會迅速抽離情緒，不一定是不愛了，而是覺得一段關係若需要一直說服彼此，代表本質上可能並不適合，與其把時間耗在無止盡溝通，不如安靜退場，把距離拉開。

TOP 2：牡羊座

牡羊座在感情中很直接，喜歡就衝，不喜歡就退，但也因為脾氣來得快、耐心消耗得更快，一旦遇到阻礙時，如果對方不願意配合或問題一再重複發生，他們很容易覺得「講了也沒用」，他們最討厭關係卡在原地，與其反覆討論誰對誰錯，更可能在情緒上頭時直接放棄，等冷靜後也未必願意回頭修補。

TOP 1：射手座

射手座最怕感情變成壓力，當一段關係需要不斷磨合、解釋、妥協，甚至讓他們覺得自由被綁住時，很容易從熱情滿滿變得想逃，對他們來說，愛情應該是輕鬆舒服的陪伴，而不是每天都在處理誤會與情緒，若感情阻礙大到讓他們覺得失去快樂，通常不會硬撐，反而會乾脆轉身，選擇把自己還給自由。