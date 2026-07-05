對人生失去熱情、做什麼都提不起勁？3個實際方法幫助自己走出低潮

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

人生難免會遇到一段做什麼都提不起勁的低潮期，可能不是不努力，而是身心已經累積太多疲憊，這時候與其逼自己立刻變好，不如先從小範圍的行動開始，慢慢讓生活恢復秩序感與掌控感，當人重新感受到自己還能完成一點事情，熱情也會逐漸被喚醒。

1.先把生活縮小到「今天能完成的一件事」



低潮時最怕把人生想得太大，越想越容易覺得無力，可以先把目標縮小到今天能做到的一件小事，例如：整理桌面、洗一袋衣服、出門買一杯咖啡、散步10分鐘，重點不是事情多偉大，而是讓自己重新感受到「我還有能力讓生活往前一點」，當身體開始行動，情緒也比較容易慢慢被帶起來。

2.替自己安排固定的「微期待」



很多人失去熱情，是因為日子變得只剩責任與壓力，可以試著在每天或每週放入一個小小期待，例如：下班後看一集喜歡的影集、週末去吃一間想吃很久的店、睡前點一盞香氛燈、買一束小花放在房間，這些事情看似不起眼，卻能讓生活重新出現亮點，也提醒自己不是只能撐著過日子。

3.暫停過度消耗自己的關係與環境



低潮時的能量本來就有限，如果還把時間花在讓自己焦慮、比較、委屈的人事物上，只會讓心情更難恢復，可以暫時減少無意義社交、少看讓自己內耗的內容、遠離一直否定你的人，把精神留給真正能讓自己安定的人與事情，當生活少一點噪音，內在才有空間重新長出力量。