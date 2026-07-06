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星巴克7／8起「大杯以上買一送一」來了！「不用聯名卡」連3天現賺一杯

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▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克久違的大杯以上買一送一優惠再回歸啦！從 7／8 起一連三天，在上午 11 點後進店購買大杯以上現作飲品，就能多賺一杯。本次優惠不局限於 uniopen 聯名卡友，是真真實實的無差別優惠喔，快揪同事好友來場咖啡聚會吧。當天適逢 85 度 C 每周三黑糖珍珠日，也可享黑糖珍珠系列第二杯半價優惠。

▲星巴克買一送一,路易莎,85度c,cama。（圖／業者提供）

星巴克 7／8 至 7／10 一連三天推出「集團同慶 好友分享日」優惠，當天從上午 11 點至晚上 8 點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含不包含 哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表。

▲85度C、星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85 度 C 每周三也推出「黑糖珍珠日」活動，旗下黑糖珍珠系列包括「黑糖珍珠鮮奶」、「黑糖珍珠厚奶茶」2 品項，推出第二杯半價優惠，限同大小規格，不同品相跟冰熱則可任搭，優惠以低價者計，外送與電話訂購方式不適用此優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機 T2、一航廈 3F、新二航廈 B2、二航廈 4F、二航廈 5F、二航廈 D3、二航管制 4F、三航廈 D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站 1F、清水站 3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101 典藏、京站、南港 LALA、星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北。
 

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C, 免聯名卡

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