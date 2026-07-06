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白鹿美腿太犯規！腳踩Jimmy Choo新款水晶芭蕾鞋變夏日女神

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記者鮑璿安／綜合報導

JIMMY CHOO推出2026夏日形象廣告，由全球品牌代言人白鹿領銜演繹，以清新的藍白空間為背景，搭配自然光影與簡約場景，襯托出她自在從容的氣質。透過俐落剪裁與柔和大地色系，將品牌本季兩大主角，JADE芭蕾平底鞋與BAR HOBO包款，詮釋得更加輕盈優雅。

▲白鹿美腿太犯規 。（圖／品牌提供）

▲白鹿美腿太犯規 。（圖／品牌提供）

▲白鹿以一襲卡其色短版外套搭配奶油色澎裙，全新JADE芭蕾平底鞋採用柔軟Nappa小羊皮打造 。（圖／品牌提供）

白鹿以一襲卡其色短版外套搭配奶油色澎裙，營造輕鬆卻不失精緻的夏日層次感。其中最吸睛的莫過於全新JADE芭蕾平底鞋，鞋款採用柔軟Nappa小羊皮打造，圓潤鞋型搭配自然抓皺鞋口設計，勾勒出柔和線條；鞋面則以鑲嵌水晶的Mary Jane鞋帶作為點綴，在低調之中增添細膩光澤，兼顧舒適腳感與優雅質感，也呼應芭蕾鞋持續延燒的流行趨勢。

▲白鹿美腿太犯規 。（圖／品牌提供）

▲白鹿換上率性的卡其色風衣，搭配品牌全新BAR HOBO丹寧肩背包 。（圖／品牌提供）

另一套造型中，白鹿則換上率性的卡其色風衣，搭配品牌全新BAR HOBO丹寧肩背包。包款以品牌標誌性的Hobo輪廓為基礎，本季首度加入丹寧材質，透過細膩交織紋理與自然刷色，為經典設計注入夏日輕鬆氛圍。搭配同系列藍色丹寧瑪莉珍高跟鞋，巧妙呼應包款色彩，在休閒與精緻之間取得平衡，也展現JIMMY CHOO擅長的現代女性風格。

同時，Ferragamo正式宣布張鈞甯成為全球品牌代言人，為雙方合作揭開全新篇章。兼具演員與監製身分的她，沉穩知性的氣質，與品牌一貫的義式優雅美學不謀而合，這次也公開了全新的形象照，彰顯張鈞甯的奢華魅力。張鈞甯以一襲灰褐色雙排扣細肩帶洋裝亮相，俐落修身剪裁勾勒出簡潔線條，搭配黑色鱷魚壓紋高跟鞋，沒有繁複珠寶點綴，反而透過極簡造型展現成熟洗鍊的都會氣息，讓整體造型流露安靜卻充滿力量的高級感。

▲▼ 張鈞甯升格Ferragamo全球代言人！一襲俐落洋裝演繹義式優雅　新包成焦點 。（圖／品牌提供）

▲▼ 張鈞甯升格Ferragamo全球代言人！一襲俐落洋裝演繹義式優雅　新包成焦點 。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯升格Ferragamo全球代言人！一襲俐落洋裝演繹義式優雅，新包成焦點 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

白鹿代言, JIMMYCHOO, 夏日時尚, 芭蕾鞋, 丹寧肩背包

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