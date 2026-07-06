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Jennie音樂節蕾絲戰袍辣翻！「內衣外穿」完美比例藏不住

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記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie持續展開個人巡演，近日受邀登上丹麥知名Roskilde Festival擔任壓軸演出，以多首個人作品點燃全場氣氛。除了穩健台風與現場實力，再度成為焦點的還有她極具辨識度的舞台造型，一身由法國設計師品牌Lou de Bètoly量身打造的訂製服，將浪漫蕾絲與性感輪廓完美結合，讓她宛如把伸展台搬上音樂節舞台。

▲▼ jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK成員Jennie在丹麥音樂節Roskilde Festival擔任壓軸演出，一身由法國設計師品牌Lou de Bètoly量身打造的訂製服成為亮點 。（圖／翻攝自IG）

此次造型以黑色蕾絲為主角，Jennie穿上訂製蕾絲胸衣，搭配異材質拼接的長袖罩衫與超短褲，大面積鏤空蕾絲透過不同花紋層層交織，在若隱若現之間展現細膩工藝，也勾勒出纖細腰線與結實腹肌。設計保留復古馬甲的優雅輪廓，同時加入貼身剪裁與高腰比例，讓整體造型兼具性感與高級感，展現Lou de Bètoly擅長將古典蕾絲重新演繹為現代時裝的設計特色。

腳下則搭配義大利鞋履品牌Paris Texas黑色皮革長靴，以俐落膝下高度和極簡輪廓平衡蕾絲造型的華麗感。沒有過多裝飾的設計，反而讓修長腿部線條更加突出，也替整體造型注入率性的舞台張力。Paris Texas近年深受Bella Hadid、Hailey Bieber、Kendall Jenner等名人喜愛，品牌以簡潔卻充滿力量感的鞋型聞名，也成為Jennie這套造型不可或缺的關鍵單品。除了服裝之外，Jennie此次妝容同樣延續Y2K氛圍，以細長上揚眼線搭配銀色亮片點綴眼尾，在舞台燈光照射下格外耀眼。長直黑髮配合微濕感造型，更凸顯她一貫冷豔又帶有個性的形象，與整體黑色蕾絲造型相互呼應。

關鍵字：

Jennie, BLACKPINK, 音樂節, 蕾絲造型, 法式訂製

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