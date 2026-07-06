買完總是在後悔？花30秒做「省錢提問法」拯救爆滿房間還能多存錢

▲常常買東西完又後悔，不妨在決定前問自己3個問題。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

相信許多人都有過類似的經驗，逛街或滑網購時，看到某個精緻的軟裝擺飾、造型獨特的馬克杯，在那個當下覺得「這簡直就是寫了我的名字」、「不買會後悔」。然而僅僅過幾個月，當你看到它堆在角落落灰時，忍不住懷疑自己為何要出手？簡直就是花錢又佔空間。

如果你總這種情境似曾相識，不妨試試根據美國家居網站《Apartment Therapy》分享的文章，想要打破這種衝動購物的惡性循環，其實只需要在把商品放進購物車前，給自己「30秒的冷靜期」，並在心中默念三個問題。

這個被稱為「3 個提問購物法 Three-Question Shopping Method」的靈感，源自於一對美國媽媽 Jasmine 與她的丈夫。他們帶著兒子和愛犬，從原本約 56 坪的大房子，搬進位於科羅拉多州一間僅約 18 坪的小木屋。空間瞬間大縮水，逼得他們不得不重新檢視生活消費習慣，因而發展出這套既能維持「無雜物生活」、又能看緊荷包的購物心法。

下次在店裡（或網路）被某樣東西生火時，請先停下腳步，誠實地問自己這三個問題：

一、 我要把它擺在哪裡？

這是一個最務實的空間考量。不要只覺得商品在店裡的展示架上很好看，想像一下它回到你家後的實質位置。如果家裡已經沒有多餘的空位，或者它根本無法融入現有的裝潢風格，那就代表它不屬於你。

二、 我到底有多想要這個東西？

這是為了區分「需要」與「當下的想要」。逛街時大腦往往會因為新鮮感而分泌多巴胺，讓人產生強烈的購買慾。透過這個提問，能強迫自己冷靜下來，釐清這究竟是一時被氣氛烘托的衝動，還是真的尋覓已久的必備品。

三、 它真的值得佔用我家的空間嗎？

家裡的每一平方公尺都是高昂的成本。Jasmine分享，實施這個購物法後，雖然限制了購買行為，但也成為生活最美好的轉變，因為這意味著「我們只買、也只留下對自己真正有意義的東西」。

這三個問題雖然看似簡單，但只要花 30 秒思索，往往就能瞬間打破衝動購物時的「催眠狀態」。即使在經過這三輪考緣後，你依然決定掏錢買單，那也代表這是一筆經過深思熟慮、絕對不會讓你後悔的優質消費。