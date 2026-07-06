LV硬箱在日月潭搭一座門、上阿里山陪採茶　3名台灣攝影師拍出最美的旅行

記者林明瑋／台北報導 圖 / 品牌提供

Louis Vuitton變得很在地，為Monogram誕生130周年慶祝，3名台灣攝影師林炳存、周墨、Hedy Chang以LV經典的包包、硬箱為靈感，走訪阿里山、日月潭、基隆和平島取景，致敬美麗的自然與文化，在雲霧、湖光與海岸線之間，透過各自的鏡頭訴說Monogram與這座美麗島嶼的故事。

林炳存 X 阿里山



對林炳存來說，阿里山不只有山林與鐵道，更記錄著時光，茶園隨著季節萌芽、採收，再迎來下一輪新芽，不停地循環、生長。他特別喜愛阿里山小火車人物的安排，這些照片就像是旅行的開始與結束，人物、列車與旅行箱在同一個場景裡交會，也讓作品多了一層意料之外的張力。

林炳存表示：「車站不見得是要離開，有可能是回來。同一個畫面總有不同解讀，有人看見出發，有人看見歸來；而攝影最迷人的地方，正是那些無法重現的瞬間。當快門落下，時間、光線與空氣已悄然改變，那個畫面也成為獨一無二的記憶。」

周墨 X 日月潭



周墨說：「日月潭是一個時代記憶的容器。水的本質能包容萬物。」在日月潭拍攝的作品，以「門」為起點，徵通往不同文化的入口，因此LV行李箱堆疊成門的樣貌，草地上的竹編向日葵呼應邵族文化裡「日」的意象，漂浮湖面的鏡面金屬球象徵「月」與科技，竹筏上的魚簍與木頭則連結這片水域流傳已久的故事，看起來毫無關係的元素，都能與自然共存。

「台灣最熟悉的日常風景，其實充滿錯落而豐富的線條 。以往時尚攝影常把風景當成純粹背景，但這次物件與在地敘事緊密交織。」周墨解釋。

Hedy Chang X 基隆和平島



Hedy Chang經常帶著家人造訪和平島，礁岩、海景與潮汐變化，串連起孩子的成長階段，她說：「風景對我來講可能不是特別重要的事情，而是那些對於旅行來講很美好的記憶，一種很愉快的感受。」因此畫面中的LV行李箱，有一路同行、見證著每個時刻的意味，累積著生活的痕跡。

她邀請了朋友和女兒一起入鏡，鏡頭聚焦親密的親子關係，母親凝視的目光、哺乳片刻，Hedy Chang沒有刻意淡化這些場景，因為那是母子間最真切，卻稍縱即逝的階段，孩子會長大、不再需要媽媽的無微不至，依偎在懷裡的重量也會逐漸改變，影像把這些歲月留下，記錄著只有此刻才會出現的親暱。

更多品牌與攝影師的合作

PEDRO

包袋鞋履品牌PEDRO今年夏天攜手長期關注流浪動物議題的Something Studio三牲工作室創辦人暨攝影師Yang ，推出Jones 藝術家限定系列背包，並同步打造專屬的限定刺繡布章，將Yang對動物的日常觀察轉化為設計，每一枚布章都像是一段被收藏的故事，陪伴使用者隨著Jones背包展開新的旅程。

Yang的作品《Expressions of Dogs》曾獲2021 MIFA莫斯科國際攝影獎肯定，細膩捕捉動物自然且富有個性的神情與姿態。這次的攜手合作，每售出一個Jones 藝術家限定系列背包，就捐贈1千元給支持流浪動物的公益單位。

▲PEDRO推出的Jones藝術家限定系列背包，藍色丹寧 5,290元。