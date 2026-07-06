CHANEL高訂大秀7／7登場！「一顆魔豆」長成夢幻雙C　光預告就讓人期待

記者鮑璿安／綜合報導

2026秋冬高訂週即將揭開序幕，香奈兒（CHANEL）即將迎來藝術總監Matthieu Blazy打造的第二場高級訂製服系列，在正式大秀前，品牌同步釋出形象預告影片，以充滿詩意的視覺語言揭開序幕，白色康朋街建築外牆與品牌標誌性的黑色Logo交織，一朵朵色彩鮮明的花卉從窗邊與藤蔓間綻放，彷彿預告著新系列將以自然生命力與高級訂製工藝展開對話。





▲香奈兒2026秋冬高級訂製服大秀將於巴黎時間7月7日下午2點（台灣時間晚間8點）正式登場，象徵CHANEL迎向全新創意篇章 。（圖／翻攝自香奈兒IG）



香奈兒2026秋冬高級訂製服大秀將於巴黎時間7月7日下午2點（台灣時間晚間8點）正式登場，象徵CHANEL迎向全新創意篇章，也讓全球時尚迷引頸期盼。在最新釋出的形象影片中，CHANEL以一顆心形魔豆作為故事起點，隨著魔豆發芽，翠綠藤蔓迅速攀升、纏繞，逐漸幻化成品牌經典雙C標誌，並綻放出色彩斑斕的巨大花朵，背景則映照著巴黎與艾菲爾鐵塔。影片沒有提前揭露任何服裝輪廓，而是藉由「魔豆生長」的童話隱喻，傳達高級訂製工藝如生命般孕育、綻放的創作歷程，也讓Matthieu Blazy的CHANEL首秀更添神秘與期待。

Matthieu Blazy近年以精湛工藝、極致材質運用及充滿現代感的設計語言備受推崇，每一次作品都展現對剪裁、比例與細節的高度掌握。接掌CHANEL後不僅被視為品牌新時代的重要里程碑，也將成為本季巴黎高訂周最受矚目的時刻之一。

2026秋冬巴黎高級訂製時裝週將於7月6日至9日舉辦，緊接巴黎男裝週登場，本季共集結30場高級訂製服發表，除了香奈兒之外，設計鬼才Jonathan Anderson將帶來加入Dior後的第二個高訂系列，而Pierpaolo Piccioli接掌Balenciaga後的首場高訂大秀也備受期待。