半月包、托特包一次收！法國老牌Fauré Le Page新款經典龍鱗紋更美了

記者鮑璿安 ／台北報導

Fauré Le Page 馥瑞樂爵作為歷史悠久的巴黎皮件品牌，自成一派的質感設計在老錢風加持下，熱度持續升高，最近帶來2026春夏系列壓軸之作 「First Page」，將翻開小說第一頁時的悸動化為設計靈感，把巴黎文學精神、品牌逾300年的工藝傳承與現代生活美學融入包款之中。





▲ Fauré Le Page 馥瑞樂爵最近帶來2026春夏系列壓軸之作 「First Page」 。（圖／品牌提供）



不同於許多品牌從藝術或建築汲取靈感，Fauré Le Page此次將焦點放在法國文學文化，從大仲馬（Alexandre Dumas）、巴爾札克（Honoré de Balzac）到普希金（Alexander Pushkin）等文學巨匠，都曾在作品中提及Le Page，這份深厚的文化底蘊，也成為「First Page」系列最鮮明的特色，每只包都像一本等待翻閱的新書，象徵每位使用者都能展開屬於自己的旅程。





▲ First Page 台灣售價 NTD$49,100 。（圖／品牌提供）

包款設計則延續品牌招牌 Scale Canvas龍鱗紋帆布，搭配柔軟細膩的小牛皮打造，保留品牌辨識度，同時以更俐落流暢的輪廓詮釋巴黎女性的率性優雅。除了可自由切換肩背、斜背與手提等多種背法外，拉鍊開口、實用收納空間，以及可搭配品牌Medal吊飾的細節設計，也兼顧機能性與個人化風格，讓精品包更貼近日常使用需求。

本季推出 Paris Blue巴黎藍、Empire Green皇家綠與Powder Black鋼鐵黑三款限定色，分別描繪巴黎不同時刻的城市景色與生活態度。為歡慶「First Page」正式上市，Fauré Le Page台北精品店同步打造限時 FLP CAFÉ 體驗空間，將巴黎街角咖啡館氛圍搬進店內，讓消費者在品味咖啡的同時，也能近距離欣賞新系列包款，感受品牌所詮釋的法式生活藝術。

看更多新季極簡包款

在流行趨勢的快速更迭之中，總有些品牌按著自己的步調安靜前行，BOTTEGA VENETA2026秋季系列中，創意總監Louise Trotter重新演繹經典包款Madison，講述品牌與紐約之間的迷人故事，也成為本季的主打包款之一，連品牌大使Julianne Moore都上身演繹，在日常和經典之中創造專屬故事。

Madison系列的名字源自紐約麥迪遜大道（Madison Avenue），這裡不僅是品牌於1972年開設全球首間專門店的所在地，也象徵與紐約都會生活長久以來的深厚連結。當年Madison誕生的初衷，就是打造一款能陪伴都市女性穿梭日常、兼具優雅與實用性的包款。此次Louise Trotter選擇回歸品牌最具代表性的語彙，Intrecciato皮革編織工藝，取代過往極簡絲滑羊皮設計，讓Madison更具辨識度。





▲BOTTEGA VENETA 2026秋季系列中，創意總監Louise Trotter重新演繹經典包款Madison，講述品牌與紐約之間的迷人故事 。（圖／品牌提供）

