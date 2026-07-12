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Valextra把拉菲草變時髦了 草編包與小牛皮眼鏡套美出新高度 

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Valextra全新Raffia系列以Punto Pelliccia工藝勾勒立體紋理，演繹充滿層次感的米蘭夏日風景。NT$60,900（Valextra提供） 

▲Valextra全新Raffia系列以Punto Pelliccia工藝勾勒立體紋理，演繹充滿層次感的米蘭夏日風景。NT$60,900（Valextra提供） 

圖文／鏡週刊

來自米蘭的Valextra迎接盛夏推出全新Raffia系列，除了以Soft Wavy Raffia Bucket Bag重新演繹經典Bucket包，也同步帶來Raffia Glasses Case眼鏡套，透過天然拉菲草結合品牌標誌性的Millepunte小牛皮，展現輕盈且富有層次的夏日質感。

全新Punto Pelliccia手工編織工藝的特殊技法，讓拉菲草自然形成細緻捲曲，如波浪般起伏，呈現立體紋理與豐富光影層次；雙色天然纖維也隨光線展現細膩色澤變化。全系列推出巧克力棕與亞麻混色，以及墨黑與羊皮紙白混色兩款配色，分別詮釋溫暖大地色調與俐落黑白風格。

Valextra把拉菲草變時髦了 草編Bucket Bag與眼鏡套美出新高度 

▲巧克力棕與亞麻混色Soft Wavy Raffia Bucket Bag。NT$60,900。（Valextra提供） 

Valextra把拉菲草變時髦了 草編Bucket Bag與眼鏡套美出新高度 

▲墨黑與羊皮紙白混色Soft Wavy Raffia Bucket Bag。NT$60,900。（Valextra提供） 

其中，Soft Wavy Raffia Bucket Bag配備雙提把、可拆式肩背帶與可拆卸帆布內袋，兼具優雅造型與日常收納機能；一起登場的Raffia Glasses Case則以天然拉菲草搭配Millepunte小牛皮滾邊，延續品牌經典眼鏡套輪廓，輕巧收納眼鏡或墨鏡，為夏日造型增添細緻且實用的配件選擇。

Valextra把拉菲草變時髦了 草編Bucket Bag與眼鏡套美出新高度 

▲拉菲草搭配Millepunte小牛皮滾邊眼鏡套。NT$19,350。（Valextra提供）

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關鍵字：

鏡週刊, Valextra, 草編包

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