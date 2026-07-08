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糖村全新品牌首間專門店在大稻埕　拜月老前先買伴手禮、喝現刷台灣磨茶

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伴手禮品牌糖村的最新力作台灣磨茶專賣店「品PIN THÉ SAVOR」，近日在大稻埕登場。

▲手禮品牌糖村的最新力作台灣磨茶專賣店「品PIN THÉ SAVOR」，近日在大稻埕登場。

圖文／鏡週刊

台灣茶是許多國際旅客認識台灣風土的重要名片，想送給外國友人一份來自寶島的特色禮物，現在有了新選擇！「糖村」推出全新品牌「品 PIN THÉ SAVOR」，將台灣原葉茶研磨成細緻茶粉，並以磨茶為核心，推出一系列質感茶包與伴手禮，希望讓更多人品味台灣好茶的魅力。

店內由不醒人Unsober Design操刀，以茶葉發酵與焙火為靈感，透過漸層色彩、木質元素打造充滿東方美學的品茶空間。

▲店內由不醒人Unsober Design操刀，以茶葉發酵與焙火為靈感，透過漸層色彩、木質元素打造充滿東方美學的品茶空間。

提到茶粉，日本擁有享譽國際的抹茶文化，抹茶擁有成熟的製茶工藝，從茶葉栽培、加工到研磨方式皆有嚴謹規範，只有符合相關製程與粉末細度標準，才能稱為抹茶。而品PIN THÉ SAVOR則從台灣茶出發，以「磨茶」命名，使用阿里山金萱、鐵觀音、東方美人等台灣特色茶種，製作成濾掛茶包、牛軋糖等茶葉相關商品，連韓國旅客最愛的奶茶粉也有賣。

門市位於大稻埕迪化街，融合當代設計與老街風貌，成為街區最新的茶文化據點。

▲門市位於大稻埕迪化街，融合當代設計與老街風貌，成為街區最新的茶文化據點。

品牌首間專門店落腳大稻埕，也呼應台灣茶產業的歷史脈絡。過去，大稻埕曾是台灣茶葉外銷的重要集散地，更是台灣茶走向國際市場的重要起點。伴手禮專賣店同時也是一間飲品店，現場供應現刷的「沫茶」歐蕾。

現點現刷的茶歐蕾經茶筅反覆刷拂後形成綿密泡沫，口感滑順細膩。

▲現點現刷的茶歐蕾經茶筅反覆刷拂後形成綿密泡沫，口感滑順細膩。

炎炎夏日逛店前，先來喝一杯冰涼的台灣鮮奶茶「阿里山金萱」，店員先將磨茶與鮮奶融合，再以茶筅反覆刷拂，經均質工序打出自然綿密的泡沫，使茶湯口感更加滑順細膩。

「THÉ WHISK沫茶」有阿里山金萱、坪林鐵觀音、台東紅烏龍共3種口味，圖為坪林鐵觀音。（180元／杯）

▲「THÉ WHISK沫茶」有阿里山金萱、坪林鐵觀音、台東紅烏龍共3種口味，圖為坪林鐵觀音。（180元／杯）

茶點系列有牛軋糖、薄脆捲餅與茶雪糕。其中，全新推出的「小茶方」以經典牛軋糖為基礎，不添加任何堅果，改良成一口大小，吃起來口感像是牛奶糖，甜度低且茶香鮮明，越嚼越香，一口氣連吃幾顆也不膩。

店裡集結茶牛軋糖、薄脆捲餅、「THÉ TRIONE台灣奶茶粉」與「THÉ DROP台灣茶濾掛」等商品，滿足自用與送禮需求。

▲店裡集結茶牛軋糖、薄脆捲餅、「THÉ TRIONE台灣奶茶粉」與「THÉ DROP台灣茶濾掛」等商品，滿足自用與送禮需求。

「THÉ ROULEAU薄脆捲餅」有檸檬包種茶、錫蘭紅茶及金萱海鹽奶蓋3種口味，咬下薄脆餅皮，茶韻在口中綻放，很適合當作辦公室的下午茶點心。

「THÉ ROULEAU 薄脆捲餅」（左，300元／盒）與一口大小、不添加堅果的「THÉ CUBE 小茶方」（前左，300～450元／盒）以及茶香濃郁的「THÉ NOUGAT 牛軋糖」（前右，300～450元／盒）皆很適合放在辦公室當零食點心。

▲「THÉ ROULEAU 薄脆捲餅」（左，300元／盒）與一口大小、不添加堅果的「THÉ CUBE 小茶方」（前左，300～450元／盒）以及茶香濃郁的「THÉ NOUGAT 牛軋糖」（前右，300～450元／盒）皆很適合放在辦公室當零食點心。

離開前，別忘了嘗嘗「THÉ ICE CREAM BAR茶雪糕」，共有阿里山金萱、台東紅烏龍、坪林鐵觀音及香草牛奶4種口味，皆採用真實茶粉製作，尾韻會回甘，吃完還想再來一支。

「THÉ ICE CREAM BAR茶雪糕」共有阿里山金萱、台東紅烏龍、坪林鐵觀音及香草牛奶4種口味。（皆49元／支）

▲「THÉ ICE CREAM BAR茶雪糕」共有阿里山金萱、台東紅烏龍、坪林鐵觀音及香草牛奶4種口味。（皆49元／支）

品PIN THÉ SAVOR

  • 地址：台北市大同區迪化街一段68號
  • 電話：02-2556-8168 
  • 營業時間：09：30～18：30

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關鍵字：

鏡週刊, 糖村, 品 PIN THÉ SAVOR

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