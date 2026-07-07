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設計師點名5大居家風格「已過氣」　下半年快退場的美學別跟了

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▲全米白色家居佈置。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲全米白色家居佈置看起來很有質感，卻慢慢流於無聊、無趣的視覺感。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

家居設計風格更迭，隨著 2026 年進入下半年，歐美設計圈也進行年中盤點。家居網站《Apartment Therapy》訪問多位室內設計師，列出幾項在過去幾年紅極一時、但如今已經顯得過時或不實用的客廳佈置趨勢，快看看設計師們不藏私的消火清單，避免花了大錢卻裝潢出「過氣感」。

全米色美學
過去由跨國連鎖家居品牌 Restoration Hardware（RH）帶起的「全米色美學」，曾是優雅、高檔的代名詞，整個客廳充斥著同色調的米色、奶茶色。但設計師 Ashley Ferguson 指出，這種「全身上下都是米色」的視覺感如今讓人感到單調與受限。

但這不代表要大家走向極端、擁抱大膽的飽和色，如果依然熱愛大地色系，可以保持大件沙發的米色基調，但試著加入繽紛的抱枕或藝術掛畫，就能為客廳注入靈魂與活力。

圓弧羊羔絨沙發
在社群媒體上曝光度極高的羊羔絨（Bouclé）圓弧椅或雲朵沙發，被設計師們點名是「形式與功能嚴重脫節」的典型代表。這種材質的白色椅子在現實生活中頂多維持短期的完美乾淨。設計公司 Lark Interiors 負責人 Janelle Patton 直言：「那種拍照看起來極美、但坐超過 12 分鐘就讓人渾身不舒服的巨大圓形雲朵椅，真的可以退場了。」  

沙發購買前一定要親自試坐，若真的很想要羊羔絨的質感，建議挑選深色或帶有色彩的布料，會比純白色更耐看且易於維護。  

工業風鐵件與冷灰色
過去幾年灰系裝潢與粗獷的工業風風靡一時，但設計師 Alexis Pew指出，支撐著「灰色房間」的那些冷冰冰工業風燈具與生硬的櫃體，現在看起來已經非常令人疲憊。當代人對於「家」的渴望，更傾向於溫暖與放鬆，過度冷冽的灰與鐵件會讓客廳顯得毫無溫度。 逐步汰換掉線條過於死板、冰冷的燈具，改用暖色調的光源、木質傢俱或軟質布藝來中和空間的冷酷感。

成套的同色木質傢俱
許多人在挑選電視櫃、茶几和邊几時，為了保險起見，會直接從大型零售商那裡購買一整套「同款、同色調、同木紋」的系列商品，真的看起來就是大賣場風格。然而設計公司 Design & Curations 創辦人 Burcu Ercetin 鼓勵大家放手，別再追求「複製貼上」的成套木色。

勇敢混搭不同的木頭材質，例如將深色的胡桃木與淺色的橡木擺在一起。只要確保兩者之間的對比度夠明顯，就能創造出非常有層次、且像在自然歲月中慢慢累積而成的居家高級感。

別再勉強隱藏電視
過去幾年的設計主流極度嫌棄電視，認為電視擺在客廳中央很不美觀，因此發展出各種做隱藏門櫃、或是千方百計不把電視掛在壁爐上方的做法。但設計師 Ashley Ferguson 認為這實在太為難現代家庭了！既然大家生活在開放式客廳、且每天都要看電視，那就大方地把它擺在最舒服的觀看視線。  

現在的許多電視在關機時都能設定成藝術畫作顯示，甚至有各種美觀的畫框外殼可以選擇，電視早已不再是破壞美感的兇手，別再為了隱藏它而搞得動線大亂。

關鍵字：

客廳佈置 2026, 居家趨勢, 室內設計, 軟裝搭配, 歐美家居, 羊羔絨沙發

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