台北安東市場霜淇淋專門店一周只賣一種口味　熟客反而更期待

▲「小涼院霜淇淋專門店」一週只推出一種口味的霜淇淋，一期一會的期待感，累積不少忠實顧客。



圖文／鏡週刊

座落於台北安東市場旁的「小涼院霜淇淋專門店」，最特別之處，是一週只供應一種霜淇淋口味。十多年前，原本是上班族的Sophie，因喜歡甜點與冰品的清爽感，加上接觸國外冰品文化，決定投入霜淇淋創業，也開啟一場與台灣水果長達十多年的對話。

為了專注做好每款風味，加上店內設備與空間限制，她索性堅持一次只推出一種霜淇淋。多年來，小涼院已研發超過百種水果口味，並依據芭樂、水蜜桃、桑椹、葡萄、鳳梨、無花果等不同水果的特性，決定做成霜淇淋、Sorbet或杯裝冰淇淋。

▲負責風味設計的Sophie，多年來研發超過百種水果風味，希望把台灣水果最美味的時刻封存在冰淇淋裡。

▲「杯裝冰淇淋」提供水果、堅果、茶類、巧克力等豐富口味，也方便外帶回家慢慢品嘗。（90～130元／個）

Sophie笑說，每次研發都像重新認識一種水果。例如水蜜桃有特殊的香甜味，卻很容易被乳香掩蓋；葡萄得一顆顆手工去籽，才能保留果皮細微的單寧香；芭樂則要耐心催熟到「軟而不爛」，才能釋放最飽滿的果香。

▲「古早味鳳梨」霜淇淋以金鑽鳳梨 Sorbet搭配李鹹醬、尼泊爾花椒莓與粉粿，重新演繹記憶中的古早味李鹹冰。（160元／份）

這份執著也反映在冰品裡，以金鑽鳳梨熬成果醬製成Sorbet的「古早味鳳梨」霜淇淋，加入自製李鹹醬、帶有柑橘莓果辛香的尼泊爾花椒莓與Q彈粉粿，令我想起台灣人熟悉的李鹹冰，卻是把童年回憶重新演繹成大人版本。

▲「芒果冰淇淋杯」將愛文芒果 Sherbet 結合抹茶香緹、可可脆片與包種茶凍，用豐富滋味堆疊出夏日果香。（180元／份）

「芒果冰淇淋杯」以Sherbet保留愛文芒果最奔放的果香，搭配抹茶香緹、新鮮芒果、可可脆片與包種茶凍，口感豐富且尾韻清爽，也是我最喜歡的一款；人氣焦糖布丁則推薦與香蜜芭樂冰淇淋作伴，淡雅果香能更好地襯托出蛋奶香與焦糖微苦，甜而不膩。

▲「最中冰淇淋」在酥脆最中餅夾入荔枝紅茶冰淇淋，再撒上焦糖杏仁脆片，口感與香氣兼具。（130元／份）

▲「開心果冰淇淋杯」只以少許鹽提味，再淋開心果醬與碎粒，完整呈現堅果原香。（180元／份）

熟客喜愛的「最中冰淇淋」此次搭配荔枝紅茶口味，酥脆餅皮、焦糖杏仁脆片與冰淇淋交織出多樣層次；「開心果冰淇淋」不添加香草精，只以少許鹽提味，再淋上開心果醬、撒滿開心果碎粒，每口都能感受到濃郁堅果香與油脂層次，絲毫不輸義式Gelato。

▲「布丁佐冰淇淋」將自製焦糖布丁搭配香蜜芭樂冰淇淋，果香與蛋奶香彼此襯托，完全不搶戲。（180元／份）

▲小涼院的室內空間設計簡約，洋溢溫潤木質調，營造帶有日式風情且舒服自在的吃冰氛圍。

採訪尾聲，Sophie笑說香菜、玉米、白玉苦瓜甚至紅蘿蔔，都曾是她的研發題目；也因這份對風味的好奇，小涼院販售的不只是霜淇淋，更是台灣水果一年四季最迷人的模樣。

▲小涼院霜淇淋專門店位於台北安東市場旁。

小涼院霜淇淋專門店 地址：台北市大安區復興南路二段148巷34號

電話：02-2706-7623

營業時間：13：00～21：00，週一、二、三公休。

刷卡：不可。不收服務費。

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