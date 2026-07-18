fb ig video search mobile ETtoday

台北安東市場霜淇淋專門店一周只賣一種口味　熟客反而更期待

>

「小涼院霜淇淋專門店」一週只推出一種口味的霜淇淋，一期一會的期待感，累積不少忠實顧客。

▲「小涼院霜淇淋專門店」一週只推出一種口味的霜淇淋，一期一會的期待感，累積不少忠實顧客。

圖文／鏡週刊

座落於台北安東市場旁的「小涼院霜淇淋專門店」，最特別之處，是一週只供應一種霜淇淋口味。十多年前，原本是上班族的Sophie，因喜歡甜點與冰品的清爽感，加上接觸國外冰品文化，決定投入霜淇淋創業，也開啟一場與台灣水果長達十多年的對話。

為了專注做好每款風味，加上店內設備與空間限制，她索性堅持一次只推出一種霜淇淋。多年來，小涼院已研發超過百種水果口味，並依據芭樂、水蜜桃、桑椹、葡萄、鳳梨、無花果等不同水果的特性，決定做成霜淇淋、Sorbet或杯裝冰淇淋。

一週只賣一種口味！台北這家霜淇淋店研發百種水果冰　熟客反而更期待每次開賣

▲負責風味設計的Sophie，多年來研發超過百種水果風味，希望把台灣水果最美味的時刻封存在冰淇淋裡。

一週只賣一種口味！台北這家霜淇淋店研發百種水果冰　熟客反而更期待每次開賣

▲「杯裝冰淇淋」提供水果、堅果、茶類、巧克力等豐富口味，也方便外帶回家慢慢品嘗。（90～130元／個）

Sophie笑說，每次研發都像重新認識一種水果。例如水蜜桃有特殊的香甜味，卻很容易被乳香掩蓋；葡萄得一顆顆手工去籽，才能保留果皮細微的單寧香；芭樂則要耐心催熟到「軟而不爛」，才能釋放最飽滿的果香。

一週只賣一種口味！台北這家霜淇淋店研發百種水果冰　熟客反而更期待每次開賣

▲「古早味鳳梨」霜淇淋以金鑽鳳梨 Sorbet搭配李鹹醬、尼泊爾花椒莓與粉粿，重新演繹記憶中的古早味李鹹冰。（160元／份）

這份執著也反映在冰品裡，以金鑽鳳梨熬成果醬製成Sorbet的「古早味鳳梨」霜淇淋，加入自製李鹹醬、帶有柑橘莓果辛香的尼泊爾花椒莓與Q彈粉粿，令我想起台灣人熟悉的李鹹冰，卻是把童年回憶重新演繹成大人版本。

一週只賣一種口味！台北這家霜淇淋店研發百種水果冰　熟客反而更期待每次開賣

▲「芒果冰淇淋杯」將愛文芒果 Sherbet 結合抹茶香緹、可可脆片與包種茶凍，用豐富滋味堆疊出夏日果香。（180元／份）

「芒果冰淇淋杯」以Sherbet保留愛文芒果最奔放的果香，搭配抹茶香緹、新鮮芒果、可可脆片與包種茶凍，口感豐富且尾韻清爽，也是我最喜歡的一款；人氣焦糖布丁則推薦與香蜜芭樂冰淇淋作伴，淡雅果香能更好地襯托出蛋奶香與焦糖微苦，甜而不膩。

一週只賣一種口味！台北這家霜淇淋店研發百種水果冰　熟客反而更期待每次開賣

▲「最中冰淇淋」在酥脆最中餅夾入荔枝紅茶冰淇淋，再撒上焦糖杏仁脆片，口感與香氣兼具。（130元／份）

一週只賣一種口味！台北這家霜淇淋店研發百種水果冰　熟客反而更期待每次開賣

▲「開心果冰淇淋杯」只以少許鹽提味，再淋開心果醬與碎粒，完整呈現堅果原香。（180元／份）

熟客喜愛的「最中冰淇淋」此次搭配荔枝紅茶口味，酥脆餅皮、焦糖杏仁脆片與冰淇淋交織出多樣層次；「開心果冰淇淋」不添加香草精，只以少許鹽提味，再淋上開心果醬、撒滿開心果碎粒，每口都能感受到濃郁堅果香與油脂層次，絲毫不輸義式Gelato。

一週只賣一種口味！台北這家霜淇淋店研發百種水果冰　熟客反而更期待每次開賣

▲「布丁佐冰淇淋」將自製焦糖布丁搭配香蜜芭樂冰淇淋，果香與蛋奶香彼此襯托，完全不搶戲。（180元／份）

一週只賣一種口味！台北這家霜淇淋店研發百種水果冰　熟客反而更期待每次開賣

▲小涼院的室內空間設計簡約，洋溢溫潤木質調，營造帶有日式風情且舒服自在的吃冰氛圍。

採訪尾聲，Sophie笑說香菜、玉米、白玉苦瓜甚至紅蘿蔔，都曾是她的研發題目；也因這份對風味的好奇，小涼院販售的不只是霜淇淋，更是台灣水果一年四季最迷人的模樣。

一週只賣一種口味！台北這家霜淇淋店研發百種水果冰　熟客反而更期待每次開賣

▲小涼院霜淇淋專門店位於台北安東市場旁。

小涼院霜淇淋專門店

  • 地址：台北市大安區復興南路二段148巷34號
  • 電話：02-2706-7623
  • 營業時間：13：00～21：00，週一、二、三公休。
  • 刷卡：不可。不收服務費。

更多鏡週刊報導
台泥80周年慶科技＋文創　新任大股東辜仲諒動向也吸睛
一口咬下全是蟲腳！31冰淇淋爆食安危機　業者認管理疏失4措施全面止血
冰淇淋加1物意外超搭？Threads瘋傳創意吃法　網讚神滋味：感冒吃冰有理由了

關鍵字：

鏡週刊, 台北, 水果冰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

汶萊王子妃媽媽包選21萬香奈兒　小公主穿名牌童裝好萌

汶萊王子妃媽媽包選21萬香奈兒　小公主穿名牌童裝好萌

中和環球金石堂收攤出清「6本書500元」　網：從沒看過這麼多人

中和環球金石堂收攤出清「6本書500元」　網：從沒看過這麼多人

熬夜追球超傷身？護眼、護肝飲食一次看　這些食物快補起來

熬夜追球超傷身？護眼、護肝飲食一次看　這些食物快補起來

一談戀愛就容易暈船？開始一段感情前，先提醒自己5件事 每天都提不起勁？「5個小習慣找回快樂」停止被負面情緒綁架 心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂 不是相愛就能結婚！3種人「不適合步入婚姻」勉強在一起更容易受傷 安海瑟薇《奧德賽》宣傳孕婦造型太美　衣服前後穿顛倒依然夠時尚 Swatch聯名歐米茄登月錶用1969年金價開賣　答對32題才有申購權 5個跡象代表你「更適合單身」　其實早就享受一個人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面