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日韓女生都在穿UQ新神褲！高腰繭型顯瘦又修腿　輕薄材質夏天也穿得住

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

UNIQLO繭型神褲又一件！近期日本、韓國的穿搭博主們不約而同地愛上了一款UNIQLO牛仔褲，不同於大部分的繭型寬褲有著明顯的弧形褲管，這件UNIQLO高腰繭型褲是偏向直筒的設計，不僅穿起來舒適，在修飾下半身比例上效果也很好，除了貨號、價格為大家找齊之外，也同步附上編輯試穿心得！

為何繭型褲近年爆紅？

近兩年時尚圈吹起一股「繭型褲Barrel Leg」風潮，從伸展台到街頭都能看到這種褲管帶有弧度的輪廓設計。比起傳統寬褲，繭型褲最大的特色在於大腿外側微微向外延伸，再於褲腳自然收窄，形成像蠶繭般的立體線條。這樣的設計不只增加造型感，也能修飾大腿與臀部線條，因此受到許多亞洲女生歡迎。

日韓UNIQLO新神褲是這件！高腰繭型顯瘦又修腿，輕薄材質夏天也穿得住，貨號價格在這

現在日韓女生都在穿這件：繭型牛仔褲（貨號：479000）

最近在日本、韓國女生穿搭中頻頻出現的，就是UNIQLO這款繭型褲（貨號：479000），也是近期日韓網路上討論度最高的UNIQLO牛仔褲之一。之所以受到歡迎，關鍵就在於這款繭型褲介於寬褲與直筒褲之間的輪廓設計，搭配上高腰剪裁能夠拉長下半身比例，而外側褲管則透過柔和弧度打造出帶有份量感的繭型線條，不會過於誇張，卻能有效修飾臀部與大腿區域，穿起來比一般寬褲更有造型感。

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而材質方面則採用棉質混紡面料，保留丹寧褲應有的挺度與質感，同時擁有較為柔軟舒適的穿著感受。相較於傳統厚重牛仔布料更加輕盈，也讓這款褲子不只適合秋冬，即使春夏搭配背心、襯衫或短袖上衣也不會顯得厚重，因此成為許多日韓女生一年四季都在穿的丹寧單品。

編輯實測：顯瘦效果比想像中更有感

繭型輪廓比一般直筒褲或寬褲更有存在感，一開始擔心穿上後會讓下半身看起來更有份量。但實際試穿後發現，它的弧形線條其實相當自然，不會過度膨脹，反而能修飾大腿兩側與臀部曲線。尤其高腰設計搭配繭型輪廓後，腰線位置被明顯拉高，視覺上腿長效果相當有感。從正面看能修飾大腿肉感，側面則讓整體線條更加流暢，對於梨形身材或在意下半身比例的人來說十分友善。輕盈的材質對於平常因為怕熱而不太穿牛仔褲的人來說，也是相當大的加分項目。

可以怎麼搭？

穿搭重點一：襯衫＋高腰繭型褲

從日本女生的穿搭範例中可以發現，襯衫也是高腰繭型褲的最佳拍檔。利用襯衫的俐落感平衡褲子的份量感，再將部分衣襬紮進褲頭，不僅能凸顯高腰比例，也能讓整體造型看起來更加乾淨有精神。搭配樂福鞋、球鞋甚至涼鞋都不容易出錯。

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穿搭重點二：合身上衣＋高腰繭型褲

如果想讓修飾效果更加明顯，可以參考韓國女生最愛的「上窄下寬」穿搭公式。無論是背心、貼身T恤或短版針織衫，都能與繭型褲形成鮮明對比，不只讓腰線更加突出，也能讓下半身比例看起來更修長。簡單卻非常適合日常複製。

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穿搭重點三：全身丹寧穿搭正流行

除了基本搭配之外，全身丹寧造型也是近期日本女生非常喜歡的穿法。選擇同色系或深淺不同的牛仔外套搭配高腰繭型褲，既能增加層次感，也能讓丹寧單品看起來更加時髦。搭配球鞋、樂福鞋甚至穆勒鞋，都能展現不同風格魅力。

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如果要說近期UNIQLO最值得試穿的丹寧單品，高腰繭型褲絕對榜上有名，不只是跟上近年Barrel Jeans的流行趨勢，更成功在造型感與實穿性之間取得平衡。高腰設計能修飾比例，柔和弧度的繭型輪廓能修飾腿型，而棉質混紡材質則兼顧舒適度與丹寧質感，讓它從春夏一路穿到秋冬都沒有問題。對於想嘗試繭型褲、又擔心版型太前衛的人來說，這款可以說是最容易入門的一件。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, UNIQLO

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