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金敏荷為韓版《我們一起搖太陽》瘦9KG　5套多巴胺穿搭狂被搜

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

憑藉《我死的一週前》拿下《青龍系列大獎》最佳女新人獎、主演《柏青哥》合作李敏鎬、尹汝貞在國際影壇嶄露頭角，擁有《颱風商社》、《學校2017》、《我的ID是江南美人》代表作的金敏荷，作為韓國影劇圈亮眼的新星，穿搭私服也是關注焦點，近期為新作品《我們一起搖太陽》韓國版減重9KG，可愛的招牌雀斑還在、體態卻瘦了一圈，嶄新的「繽紛多巴胺穿衣風格」被封為可愛女神代表，韓網熱搜的5套夏日造型幫你解析。

金敏荷5套夏日造型

Look 1｜小花卡九分褲＋金色芭蕾舞鞋：時髦元素都上身

週末約看展？不如效仿金敏荷這套的穿搭公式，以本季正紅的九分褲為主角單品，他特別選擇品牌GANNI的櫻花粉款式，同時點綴花朵印花，打造甜美少女感，腳上踩著品牌SIMONE ROCHA的金色芭蕾舞鞋，跟上Balletcore風潮，上半身簡單搭配白TEE就很亮眼。

韓妞最新穿搭範本！《颱風商社》金敏荷瘦9KG「5套多巴胺穿搭」狂被搜

Look 2｜薰衣草紫洋裝＋棕色腰帶：特殊色穿出優雅大氣

出席今年5月的「CHANEL 2026 Métiers d'art 高級手工坊系列」首爾大秀的金敏荷，啟動女明星看秀模式把多巴胺色系穿得更優雅、大氣，長至腳踝的薰衣草紫高領洋裝，以棕色皮質配件拉出「纖細腰身」，不只顏色組合絕配，比例對了！質感就出來了！

韓妞最新穿搭範本！《颱風商社》金敏荷瘦9KG「5套多巴胺穿搭」狂被搜

Look 3｜芭比粉無袖上衣＋葡萄紫星星長裙：大膽配色卻不突兀

必須封金敏荷為色彩玩家，這套以無袖背心搭配品牌Acne Studios出品的「星星長裙」的大膽穿搭，雖然芭比粉搭上葡萄紫色炸聽過於大膽高調，其實相近的「粉紫色調」視覺上並不突兀，女神更畫龍點睛背上小馬背包，童趣小亮點更加分。

韓妞最新穿搭範本！《颱風商社》金敏荷瘦9KG「5套多巴胺穿搭」狂被搜

Look 4｜草莓奶霜T恤＋氣球裙：多層次技巧展現品味

1995年步入30歲的金敏荷，這套完全像是「那位很漂亮的大學系花」，以印用可愛泰迪熊圖案的寬鬆T恤，淡淡的草莓奶霜粉紅色擔心太稚嫩感？金敏荷選擇內搭同色系長袖內搭，穿出多層次感，再加入今年流行的氣球裙，完全成減齡休閒裝扮。

韓妞最新穿搭範本！《颱風商社》金敏荷瘦9KG「5套多巴胺穿搭」狂被搜

Look 5｜糖果色內搭＋復古髮夾：從細節點亮整體造型

要效仿繽紛色穿搭，不敢穿整套亮色系的低調路線女生，可以參考這一套！在主要的深色單品內，搭上多巴胺色系單品點綴，同時以寶寶藍髮夾等小配件，從細節提亮整體視覺，簡單的搭配法則也很適合運用在日常通勤的穿著上。

韓妞最新穿搭範本！《颱風商社》金敏荷瘦9KG「5套多巴胺穿搭」狂被搜

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 金敏荷

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