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潮牌ept全新限量鞋舒適度更升級　戶外山系設計＋復古配色完全不挑人

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國潮牌ept（east pacific trade）以爆走萬步也不累的休閒鞋走紅，其推出的小白鞋、德訓鞋、帆布鞋……憑藉百搭實穿的魅力收穫眾多粉絲，自從登陸台北中山商圈後讓喜歡ept的粉絲們更能迅速方便的購入新款。2026年ept推出全新《Morning Calm》膠囊系列，以「COMFORT COMPLETE」為核心概念，在穿著感受與日常搭配的「舒適度」上都做了昇華，總共帶來2雙限量鞋款「ALICANTE」以及與ept Japan創意總監Poggy攜手打造的駕車鞋「CHECKMATE DRIVER」，全新鞋款有哪裡不一樣？值得入手嗎？一起來看看。

韓國人氣潮牌ept 2026全新鞋款舒適度更升級！這2雙限量鞋值得入手嗎？更推薦哪一款？

ept 2026全新《Morning Calm》膠囊系列主打2款限量鞋

1. ept ALICANTE

ALICANTE鞋款延續ept高人氣鞋款COURT標誌性的鞋頭，遵循時髦的薄底外型之外，同時在麂皮拼接以及皮革鞋面上展現工藝質感，鞋底則採用顆粒橡膠材質，注入機能運動風格，於外觀、於舒適度上都更加升級。當中編輯一眼相中銀色款式，閃耀而俐落的一致性色調太時髦了。

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2. ept CHECKMATE DRIVER

另一款CHECKMATE DRIVER為ept Japan創意總監Poggy操刀打造，將厚實鞋底輪廓與低筒Driving Shoes結合，重新演繹經典駕車鞋風格，並於鞋帶上融入戶外山系設計，且保有輕盈優勢與顆粒鞋底帶來的優越抓地力，復古配色穿起來意外的可愛呢！

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兩雙更推薦哪一款？

本次ept推出的兩雙新款限量鞋皆以顆粒鞋底作為抓眼亮點，不過ALICANTE的配色選擇更多元，經典不敗的黑白配色、夏日清爽寶寶藍與前衛銀色，基本上都完全不挑人，日常各種場合都能靈活運用，如果你缺的是一雙每日能無腦穿搭的休閒鞋請選擇「ALICANTE」；平時更喜歡戶外登山、機能風格的朋友，則向你推薦「CHECKMATE DRIVER」，充滿帥氣山系氛圍的設計細節，也能自在的穿梭於日常場域。 

ept台北中山旗艦店沉浸式空間體驗

ept台北中山旗艦店亦扣住本季「COMFORT COMPLETE」的主軸，於店中打造道地的韓式生活風格，全新店鋪設計靈感便是來自韓國冰美式文化，呼應ept如同冰美式一般，早已成為韓國民眾日常生活中不可或缺的存在。

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關於ept你可能想問的Q&A

Q：ept紅什麼？

ept（east pacific trade）來自韓國首爾的鞋履品牌，融合加州的隨性生活風格與街頭次文化的態度，打造獨具個性的時尚語言。它爆紅的關鍵在於成功將街頭復古美學與現代科技結合，其最受歡迎的Court等經典鞋型，不僅有自帶修飾腿型的效果，雙層緩震鞋墊帶來的舒適感更令人驚豔，打破了傳統板鞋笨重磨腳的刻板印象，加上眾多韓星私服狂推的明星效應加持，ept在短時間內風靡社群。

Q：ept台灣哪裡買？

ept台北中山旗艦店
地址：台北市中山區中山北路二段36巷18號
營業時間：週一至週日 12:00～20:30
ept官方網站：https://reurl.cc/r0WkGr

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, ept

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