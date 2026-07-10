《鐵拳教育》金武烈模範夫妻始於一場意外告白　尹昇娥的氣質穿搭值得學習

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Netflix爆紅韓劇《鐵拳教育》大快人心的過癮劇情一播出後便連續稱霸排行榜，當中男主角金武烈以教權保護局督察「羅華振」角色引發討論，靠著「西裝暴徒」魅力瘋狂圈粉。擁有183公分身高的金武烈，本身及具備優秀的體能，精實壯碩的體態穿起任何造型都不費力，私下的他多以低調的襯衫、T恤、毛帽、丹寧單品簡單組合，基本不出錯，但是他的老婆尹昇娥可就很會穿了！雖是同樣休閒不張揚的路線，但從尹昇娥的日常穿搭中，能看出她營造獨特清冷氣質的一套品味！

《鐵拳教育》金武烈老婆是誰？



金武烈因《鐵拳教育》爆紅後，老婆尹昇娥也跟著成為關注焦點。尹昇娥出生於1983年，金武烈則出生於1982年，夫妻兩人年紀幾乎相仿，他們在2015年結婚、2023年誕下一子，近期幫兒子開心過三歲生日，目前一家三口甜蜜生活。

尹昇娥於2006年以MV作品正式出道，並開始從青春喜劇到經典古裝類別持續投入影視作品，包括《惡作劇之吻》、《咖啡王子1號店》、《擁抱太陽的月亮》、《需要浪漫3》……等戲劇中都能看見尹昇娥。

模範夫妻始於「一場意外告白」？

金武烈與尹昇娥約在2011年左右低調交往，不料金武烈在深夜酒醉，不小心手滑將本來要傳給尹昇娥的私訊「喝了酒的深夜裡一直想起妳，想聽妳說話，也想看看妳的臉。想打電話卻怕妳睡著了，只能把心情寫成訊息。」意外傳到了公開貼文，成為轟動全網的「酒醉手滑告白」，也因此才公開了兩人的戀情。

尹昇娥的氣質穿搭值得學習！

尹昇娥早期從MV女神跨足戲劇，在《惡作劇之吻》、《擁抱太陽的月亮》等多部經典韓劇中展露頭角，她以清新脫俗的氣質在大眾心中留下印象，除了拍攝戲劇之外，尹昇娥也多次為時尚雜誌擔任模特並受到品牌喜愛，因此培養出了卓越的時尚品味和穿搭功力。

觀察尹昇娥的日常私服會發現，她總是頂著清清淡淡、若有似無的妝容，穿著寬鬆俐落或是剪裁特別的服裝，不刻意凸顯身形，而是遵循自然自在的優雅，接著再精心搭配上喜歡的配件，即使豪不張揚、不費力卻能從中感受到她的獨特品味，為她的魅力吸引。尹昇娥經常會在個人經營的YouTube頻道上分享日常生活與穿搭收藏，想知道她平時喜歡哪些設計？或是哪些品牌？不妨關注她的YouTube頻道或是Instagram。

關於尹昇娥你可能還想知道的Q&A

Q：尹昇娥總共演出了哪些作品？

A：電視劇：《彩虹羅曼史》（2005）、《搞笑一家親》（2006）、《咖啡王子1號店》（2007）、《HERO》（2009）、《惡作劇之吻》（2010）、《全部我的愛》（2010）、《擁抱太陽的月亮》（2012）、《熊貓小姐和刺蝟》（2012）、《黃金帝國》（2013）、《需要浪漫3》（2014）、《有夫之婦的誕生》（2016）

電影：

《Si-Ah》（2006）、《幻》（2008）、《血之期中考試2》（2010）、《Goodbye My Smile》（2011）、《漂亮的我們》（2014）、《殺人委託》（2015）、《Method 仿聲靈》（2017）、《燦實也多福》（2020）

Q：尹昇娥幾歲了？

尹昇娥出生於1983年，今年已42歲，不過她的白皙皮膚以及招牌童顏，讓人一點都看不出年紀！

Q：金武烈和尹昇娥有小孩嗎？

金武烈和尹昇娥目前育有一子，出生於2023年。

更多尹昇娥的私服穿搭造型：

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