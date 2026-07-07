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2026世界盃聯名球衣、足球風單品必買　支持喜歡球隊當Blokecore辣妹

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2026 FIFA世界盃由美國、墨西哥、加拿大聯合主辦，已於6月11日正式揭幕，本屆共有48支國家隊參戰，包括人氣法國、西班牙、阿根廷、英格蘭……等隊伍，你支持哪一隊？這就來看看你喜歡的球隊有哪些應援球衣可以買？看不懂足球也沒關係，想跟上世足熱潮不妨時尚角度下手，嘗試現正席捲全球的「Blokecore」穿搭，將足球風單品混搭出獨特的個人風格！

2026世界盃有哪些球衣、時尚單品可以買？

adidas Originals x Coca-Cola

這是adidas Originals 與Coca-Cola睽違24年後的盛大聯名，本次重回2000年代的街頭風格與經典運動風，推出多款聯名運動外套、球衣、短褲、T-shirt，項復古美學致敬，韓星權恩妃便是穿著adidas Originals x Coca-Cola系列造型現身世界盃現場！

2026世界盃有哪些聯名球衣、時尚單品可以買？不只支持喜歡的球隊，更要當Blokecore辣妹！

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adidas世界盃系列

adidas今年贊助多個國家隊伍，包括阿根廷、德國、西班牙、日本、墨西哥、義大利，並為這些國家推出了豐富的球衣系列，除了基礎的機能運動材質中性球衣，也專門為女孩們帶來火辣街頭風格的選擇。

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Nike七大品牌聯名企劃

Nike為2026世界盃重磅祭出Nike X2七大品牌聯名企劃，為每個合作國家隊邀請該國代表性的時尚品牌共同合作，攜手包括Jacquemus x 法國、GD主理品牌PEACEMINUSONE x 韓國、Nocta x 加拿大、PALACE x 英格蘭、PATTA x 荷蘭、Olaolu Slawn x 奈及利亞以及Virgil Abloh x 美國隊。

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FIFA x Bershka

為慶祝2026世界盃，Bershka 與知名運動授權品牌 Outerstuff 合作開發世足系列！本系列匯集了全球足球強國，包括巴西、阿根廷、法國、墨西哥、英格蘭、西班牙、德國、哥倫比亞、日本、葡萄牙等國家，將各國獨特的視覺識別與代表性色彩融入服裝設計之中。主打商品集中於各式上衣與球衣，從國家隊官方球衣啟發的經典足球衫，到更具街頭流行感的款式，如短版貼身T恤、繞頸上衣、泳裝與平口抹胸上衣等，讓喜愛甜美街頭風格的女孩也能加入世足時尚。

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Levi’s足球風復古滾邊Tee系列

丹寧品牌Levi’s為全球世足球迷獻上日常實穿的復古滾邊Tee系列，台灣販售總共 8 個國家的配色設計，包含：美國、巴西、阿根廷、德國、法國、英國、西班牙與日本，並提供中性版型以及短版T恤款式。

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關於世界盃熱潮足球風穿搭你可能還想知道的Q&A

Q：Blokecore是什麼？

A：「Blokecore」這個詞由兩個部分組成：「Bloke」在英國俚語中指的是「兄弟、傢伙」，通常用來形容熱愛看足球賽、喜歡在酒吧喝啤酒的陽剛男性；而「Core」則是近年時尚圈用來定義某種特定美學風格的字尾。這股風潮最初的靈感的確來自80、90 年代英國男性球迷的穿搭，不過，如今的Blokecore早就不是男性的專利！時髦女孩們開始將復古球衣與日常造型結合，包括NewJeans、Blackpink的Jennie和Lisa，以及超模Bella Hadid都對這慵懶率性的風格愛不釋手。

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Q：球衣要怎麼穿搭？

A：受到2026世界盃的影響，「球衣」肯定是這個夏天衣櫥必備的時尚單品，但要怎麼把這項單品融入日常穿搭呢？參考眾多歐美時尚博主的示範，你可以選擇一路帥到底：將寬鬆球衣與工裝街頭風格的下身單品、球鞋搭配；編輯則私心喜歡混搭甜酷風，利用運動風球衣搭配蕾絲單品、裙裝、貓跟鞋或可愛髮型，讓日常穿搭更具玩味。

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Q：沒有特別支持的球隊，或是平常沒在看足球，也可以穿Blokecore嗎？該怎麼挑選？

A：當然可以！千萬別被「球迷」的標籤給綁架了，由於多個國家的代表色都比較鮮艷出跳，如果你沒有特定支持的球隊，建議新手可以從「經典百搭色系」或是「低飽和度的復古配色」入手。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 世界盃, 足球, 穿搭

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