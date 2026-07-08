《鐵拳教育》秦基周37歲演高中生無違和！愛穿素T　網稱讚私服最有好感度

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在《鐵拳教育》中飾演有著任含琳一角的秦基周，因為角色的激烈反差與俐落的武打動作人氣大漲，在劇中多次穿上高中生制服亮相的她完全沒有違和感，其實1989年出生的秦基周今年已經37歲，這樣的青春感只要翻開她的私服照片就會發現，這種乾淨、自然又舒服的少女氣質就是她本來的樣子。

《鐵拳教育》秦基周私服穿搭

不同於近年流行的高調Y2K或辣妹風格，秦基周的穿搭幾乎都是大家衣櫃裡找得到的基本款：白襯衫、牛仔褲、素色T恤、針織衫、西裝外套。但她總能透過版型、配色與整體氛圍，穿出介於少女感與知性氣質之間的平衡，也難怪被許多韓國網友稱為「最有好感度的私服範本」。

秦基周青春感私服1：一件素T配牛仔褲

如果要從秦基周的衣櫃選出出鏡率最高的單品，素色T恤絕對榜上有名。無論是黑色、白色還是淺灰色，她偏愛略帶寬鬆感的圓領T恤，再搭配牛仔褲或寬褲。看似簡單，卻因為整體線條俐落，加上自然垂墜的髮型，讓造型多了一種鬆弛感。

秦基周青春感私服2：低彩度配色，是她維持高級感的秘訣

觀察秦基周的私服色彩會發現，她很少選擇高飽和亮色。奶油白、米色、駝色、深咖啡、灰色與丹寧藍，是她最常出現的配色組合。這類低彩度色系最大的優勢，在於即使是基本款單品，也能看起來更有層次，同時保留一些優雅氣質。

秦基周青春感私服3：西裝外套穿搭，也保有親和力

不少人認為西裝外套容易顯成熟，但秦基周卻穿出了截然不同的感覺。她選擇帶有灰綠色調的寬鬆西裝外套，內搭條紋襯衫與牛仔褲，不僅保有職場感，也不會顯得過於正式。這種介於休閒與通勤之間的Smart Casual穿法，也是近年韓國女生最喜歡的搭配方式之一。

秦基周青春感私服4：比起穿搭技巧，她更懂得利用髮型創造少女感

除了服裝之外，秦基周最值得參考的其實是她的髮型選擇。無論是招牌瀏海、自然長髮、低馬尾，甚至簡單髮夾裝飾，都成為她維持青春感的重要關鍵。這些看似微不足道的細節，卻能讓整體造型瞬間年輕許多。尤其在白襯衫與牛仔褲這類基礎穿搭中，柔和的髮型往往比流行單品更能影響整體氛圍。

秦基周是誰？37歲依舊擁有少女感的女演員

秦基周（Jin Ki-joo）出生於1989年，今年37歲。出道前曾任職於三星電子，也曾擔任記者，之後因參加模特兒選秀而踏入演藝圈。憑藉清新氣質與自然演技，陸續透過《迷霧》、《過來抱抱我》、《偶然遇見的你》、《烈女朴氏契約結婚傳》等作品累積高人氣。不同於許多以華麗形象受到關注的女演員，秦基周一直以自然、親切的形象深受觀眾喜愛，而她戲外簡約卻極具質感的私服風格，也成為不少女生模仿的穿搭範本。

五問題秒懂《鐵拳教育》秦基周

Q1：秦基周今年幾歲？

秦基周出生於1989年，今年37歲。雖然已邁入30代後半段，但無論戲劇作品或私下照片，都維持著相當出色的狀態，因此經常被韓國網友稱讚擁有「凍齡美貌」。

Q2：秦基周出道前是做什麼工作的？

秦基周的經歷相當特別。她畢業於韓國中央大學電腦工程學系，曾進入三星電子工作，之後轉任電視台記者，最終因對表演產生興趣而踏入演藝圈，是韓國演藝圈少見擁有理工與媒體背景的演員。

Q3：秦基周有哪些代表作品？

秦基周近年代表作包括《迷霧》、《過來抱抱我》、《偶然遇見的你》、《烈女朴氏契約結婚傳》以及《鐵拳教育》等。其中《過來抱抱我》與《烈女朴氏契約結婚傳》更讓她成功建立兼具演技與人氣的代表作。

Q4：秦基周私服風格最大的特色是什麼？

秦基周的私服並非追求華麗或流行感，而是以白襯衫、牛仔褲、針織衫、素色T恤等經典單品為主。她擅長運用低彩度配色、寬鬆版型與自然髮型，打造舒服又耐看的日常風格。

Q5：秦基周最常穿的單品有哪些？

從她公開的私服照片來看，出鏡率最高的單品包括白襯衫、直筒牛仔褲、素色T恤、寬鬆西裝外套以及針織衫。這些看似基礎的單品，正是她維持清新氣質與青春感的重要關鍵。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《鐵拳教育》秦基周是誰？從三星科技菁英到記者、再轉戰超模演員，靠「骨盤隱形燃脂術」維持170公分50公斤體態

● 孔曉振、申敏兒「2大韓劇女主同款包包品牌」搜出！薰衣草紫約會神包、這咖Jennie也愛