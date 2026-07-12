宋慧喬法國行美照讓韓網又淪陷　兩頂草帽優雅、防曬還能當度假範本

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每次宋慧喬更新旅行照片，總會掀起一波同款搜尋熱潮。最近她在社群分享法國行的美照，湛藍海景、溫暖陽光與輕盈穿搭構成如電影般的畫面，而不少人注意到的，除了她一貫的好狀態之外，還有頭上那兩頂充滿法式氣息的草帽。從奶油白長洋裝到粉白條紋上衣，宋慧喬用兩種截然不同的度假造型示範草帽穿搭，也讓不少時尚迷開始關注她選擇的品牌，本篇編輯幫你找到了！

宋慧喬同款草帽1：Helen Kaminski Dulani Raffia Braid Boater

在這套奶油白長洋裝造型中，宋慧喬搭配的是來自Helen Kaminski的Dulani Raffia Braid Boater平頂草帽。這頂拉菲草編織製成的帽款以平頂帽輪廓為基礎，搭配寬版米白色緞帶裝飾，整體散發濃厚的法式度假氛圍。相比常見的大帽簷草帽，這頂草帽的線條更俐落，因此即使搭配長洋裝，也不會顯得過於甜美，反而多了一份優雅與知性。

宋慧喬同款草帽2：Helen Kaminski Ivy Raffia Boater

另一套粉白條紋上衣造型，則搭配了同樣來自Helen Kaminski的Ivy Raffia Boater。相較於蝴蝶結款式的優雅路線，Ivy Raffia Boater多了幾分輕鬆與隨性感。帽身採用透氣鏤空編織設計，帽簷則以自然流蘇細節收邊，在陽光下特別有度假感。

這也是宋慧喬近年私服中常見的搭配方式，利用具有設計感的配件，讓簡單單品瞬間變得有記憶點。粉白條紋上衣本身其實相當日常，但搭配Ivy Raffia Boater後，整體造型立刻有了南法海岸般的悠閒氛圍，值得一提的是，鏤空編織設計不僅增加造型層次，也讓帽款更適合高溫季節配戴，兼顧美觀與舒適度。

Helen Kaminski 是什麼品牌？

創立於1983年的Helen Kaminski來自澳洲，以天然拉菲草帽為大家所熟知。品牌創辦人Helen Kaminski最初是希望設計一頂兼具防曬功能與時尚感的帽子，因此開始運用馬達加斯加拉菲草手工編織製作帽款。多年來一直以天然材質、手工工藝與永續理念為核心，許多經典帽款都具備可折疊、輕量與高防曬特性，因此深受旅遊愛好者與時尚人士喜愛。從凱特王妃到好萊塢女星們，都是Helen Kaminski的愛用者。

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