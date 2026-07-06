你有「變富體質」嗎？ 8個特徵看你有無機會財富自由

▲有變富體質的人就是未來經濟自由的潛力股。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人身上都背負不同生活壓力，固定開銷、待繳的帳單、想作的夢想，而最基本的就是自己的財富，扣除天生的背景條件，其實累積財富並非只靠運氣，還是一種能力，有幾個特徵來辨識你的行為是否有能把握機會的「變富體質」。

養成良好的生活習慣

請不要小看生活中的不良習慣，哪怕只是每天傷害自己一分鐘，長期累積下來絕對會有影響的，良好的生活習慣，也意味著在健康方面變數較少，如長期維持運動習慣、保持健康，能省下不少醫療開支。

提高行動力

夢想不用很遠很難，專注於實現可觸及的願望，並隨著年齡探索新的樂趣和學習，執行力與達成夢想的難度自然就會慢慢提升、等級也越來越高。

持續學習

持續學習能讓我們保有競爭力，而且能讓生活更不無聊，避免迷失在茫茫網海，給自己一個行程，像是這個月要學會3道新菜、今年要完成日文檢定之類，科技進步讓學習變得更方便，像是線上課程、電子書、Podcast等，更有效地管理時間，讓自我成長與學習投資能產生複利效果。

和正面的人做朋友

要活得愉快，你需要正向的朋友，盡量避免那些帶來負能量的人，他們會把周遭變成有毒環境，不利於健康，即便是親人，若交往讓你感到不舒服，保持一些距離也是必要的，這樣能讓人生更寬闊，減少不必要的煩惱。

有儲蓄習慣

養成儲蓄的習慣，讓自己有點「本」是必須的，無論收入高低，存下收入的10%至20%，自然會讓你避免成為無節制花費的人，不要借錢消費、培養「先存錢再消費」的良好習慣。

培養處理負面情緒的能力

負面情緒會讓身體內耗，而且會讓我們做出錯誤決定，有時還會付出巨大成本，發掘能讓自己平靜下來的活動，像是運動、慢跑、冥想或是做菜等等，讓你面零壓力出現負面情緒時能冷靜下來。

勇於冒險

投資是一種冒險，許多人想保本，那也無妨，但確定無風險才願意行動，確實會錯過很多的機會，或是回報有限，所以關鍵在於「自身承受風險的能力」，包括心理狀態還有本身的存款積蓄，以及自我能力，所以這是與儲蓄習慣跟自我學習環環相扣的。

要超越的只有自己

很多人都因為比較心態而苦，不自主地會與他人比較，其實找那些假想敵，還不如跟自己比較呢，去計較自己有沒有比昨天多成長一些，比你忙著去打聽別人的薪水和生活更有意義，對自己的致富體質更有幫助。