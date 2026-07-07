說流行／從《慾望城市》紅到今天！FENDI神包Baguette有什麼魅力？

記者鮑璿安／綜合報導

從一句「It's not a bag, it's a Baguette.」開始，FENDI IT Bag傳奇在廣大時尚迷心中屹立不搖，誕生於1997年的Baguette，毫無疑問是流行文化的重要符號。歷經近30年，它依舊憑藉不斷演化的材質、工藝與設計語言，穩坐精品包經典之列。今年，FENDI藉由全新形象廣告，邀集TWICE成員MINA、Stray Kids隊長方燦（Bang Chan）、(G)I-DLE成員宋雨琦、Snow Man目黑蓮，以及Sarah Jessica Parker、Jessica Alba等橫跨音樂、影視與時尚界的代表人物，共同演繹Baguette的多元面貌，讓這款經典包再次成為自我風格的最佳代名詞。





▲從一句「It's not a bag, it's a Baguette.」開始，FENDI IT Bag傳奇在廣大時尚迷心中屹立不搖，誕生於1997年的Baguette，毫無疑問是流行文化的重要符號。（圖／品牌提供）

Baguette的誕生，本身就是對90年代極簡風潮的一次反擊。當時由Silvia Venturini Fendi設計的小巧包身，能夠自然夾在腋下，如同法國人夾著長棍麵包（Baguette）行走，因此有了今日廣為人知的名字。它突破當時流行的低調美學，大膽運用刺繡、亮片、珠飾、皮草、異材質拼接與鮮豔色彩，每一季都像藝術創作般推出不同版本，讓包款成為展現個性的載體，也因此奠定了「It Bag」始祖的地位。

這次全新形象照延續「It’s Not a Bag, It’s a Baguette」概念，由時尚攝影師Bibi Borthwick掌鏡，以乾淨背景聚焦人物與包款，捕捉每位主角與Baguette之間最自然的互動。宋雨琦手中的滿版水晶刺繡版本，在黑白影像中依舊閃耀著高級光澤；MINA則選擇豹紋小牛毛搭配花卉刺繡拼接款式，展現率性與浪漫並存的衝突美感，讓每一只Baguette都像擁有獨立性格，也呼應品牌希望傳遞「包款屬於主人，而非主人配合包款」的精神。

除了豐富的材質變化，Baguette最具辨識度的設計，還包括可翻蓋包身、中央FF Logo金屬扣環，以及短肩背帶輪廓，歷經多年演變仍維持最初的設計DNA。如今，它早已超越潮流單品，更成為FENDI工藝精神與自我表達的重要象徵。尤其曾因《慾望城市》中Carrie Bradshaw一句經典台詞「It's not a bag, it's a Baguette.」而紅遍全球，如今品牌再次向這段時尚文化致敬，並宣布在創意總監Maria Grazia Chiuri首個2026-27秋冬系列中，Baguette將回歸最初的經典比例與代號「26424」，讓這款歷久彌新的傳奇包款，再度翻開屬於自己的新篇章。

同場加映話題包款

BOTTEGA VENETA和紐約的篇章仍在續寫，Madison系列的名字源自紐約麥迪遜大道（Madison Avenue），這裡不僅是品牌於1972年開設全球首間專門店的所在地，也象徵與紐約都會生活長久以來的深厚連結。Madison包身採用輕盈柔軟的Nappa Plume皮革打造，搭配經典9x12毫米比例編織紋理，恰到好處的紋理，讓觸感也格外親近，在柔和輪廓中展現細膩工藝；正面的金色Knot繩結鎖扣則成為視覺焦點，猶如珠寶般點亮整體設計。值得一提的是，全新滑動式金屬鍊帶加入皮革肩墊設計，不僅提升配戴舒適度，也讓包款能在肩背與手提之間自由轉換，呼應現代女性從白天到夜晚的生活節奏。內裡則選用柔軟的Nappa Plongé皮革，延續輕盈流暢的觸感，體現BOTTEGA VENETA一貫對細節的講究。





▲而最能體現Madison魅力的，莫過於品牌大使Julianne Moore的最新示範 。（圖／品牌提供）







▲MADISON 編織皮革肩背包深咖啡、奶茶棕NT$152,700 。（圖／品牌提供）

