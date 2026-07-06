4技巧讓夏季底妝待機一整天！妝前控油、定妝噴霧蜜粉都不可少

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

天氣一熱，最怕底妝和汗水、出油混合成超級土石流，想讓妝撐得久，從妝前就得開始，以下就分享4個夏季持妝小技巧，透過用對產品跟少量多次層層堆疊，妝容可以持續一整天不斷電。

▲夏季持久底妝有技巧。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

Tips 1：控油妝前乳

如果臉部肌膚天生就較容易出油，除了後續的定妝加強外，也建議在上底妝前，使用具有控制出油效果的妝前乳，只要薄擦一層就能有效抑制油光的產生，或是挑選可以幫助後續持妝的打底產品，可以更好的從源頭減少油脂。

Tips 2：持久型底妝

夏天最必不可少的就是持妝型粉底液了，比起滋潤型的粉底通常其控油效果及遮瑕力都會更強，比較容易出現卡紋、顯細紋的問題，除了挑選到自己適合的單品，少量多次更是上妝時必不可少的技巧，針對瑕疵部位局部加強，可以讓整體妝感更加自然。

Tips 3：定妝去油

有效的定妝能大幅減少出油、流汗導致的脫妝或斑駁，尤其是台灣天氣較為濕熱，乾爽的蜜粉不僅能夠減少底妝表層的濕黏感，更是能讓吸附較多的油脂，避免土石流的狀況。

Tips 4：妝後吸油

如果還想讓妝容像被膠水焊在臉上一樣，可以在最後一步使用控油型的定妝噴霧進行全臉定妝，就像是為整體妝容進行封膜，牢牢鎖住底妝。

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