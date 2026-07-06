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4技巧讓夏季底妝待機一整天！妝前控油、定妝噴霧蜜粉都不可少

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

天氣一熱，最怕底妝和汗水、出油混合成超級土石流，想讓妝撐得久，從妝前就得開始，以下就分享4個夏季持妝小技巧，透過用對產品跟少量多次層層堆疊，妝容可以持續一整天不斷電。

▲上妝,美妝,底妝,粉底,彩妝,,。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲夏季持久底妝有技巧。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

Tips 1：控油妝前乳

如果臉部肌膚天生就較容易出油，除了後續的定妝加強外，也建議在上底妝前，使用具有控制出油效果的妝前乳，只要薄擦一層就能有效抑制油光的產生，或是挑選可以幫助後續持妝的打底產品，可以更好的從源頭減少油脂。

Tips 2：持久型底妝

夏天最必不可少的就是持妝型粉底液了，比起滋潤型的粉底通常其控油效果及遮瑕力都會更強，比較容易出現卡紋、顯細紋的問題，除了挑選到自己適合的單品，少量多次更是上妝時必不可少的技巧，針對瑕疵部位局部加強，可以讓整體妝感更加自然。

Tips 3：定妝去油

有效的定妝能大幅減少出油、流汗導致的脫妝或斑駁，尤其是台灣天氣較為濕熱，乾爽的蜜粉不僅能夠減少底妝表層的濕黏感，更是能讓吸附較多的油脂，避免土石流的狀況。

Tips 4：妝後吸油

如果還想讓妝容像被膠水焊在臉上一樣，可以在最後一步使用控油型的定妝噴霧進行全臉定妝，就像是為整體妝容進行封膜，牢牢鎖住底妝。

【推薦單品】

＃MAKE UP FOR EVER 粉無痕光圈蜜粉餅 #02小仙紫，4.5G、售價1500元

▲make up for ever,迪奧,I’M MEME,底妝,彩妝,粉底,蜜粉。（圖／品牌提供）

MAKE UP FOR EVER向來是專櫃底妝霸主，其粉底單品深受專業彩妝師喜愛，日前更是專為亞洲女性肌膚設計紫色蜜粉餅，細緻粉質不管是乾性肌膚或是油性肌膚都可以輕鬆駕馭，一拍立刻修飾臉部蠟黃超有感，而且自然不泛白，小小一盒上妝或是補妝都方便，可以維持一整天不斷電妝容。

＃迪奧 超完美控油妝前乳，35ml、售價2350元

▲make up for ever,迪奧,I’M MEME,底妝,彩妝,粉底,蜜粉。（圖／品牌提供）

迪奧超完美底妝系列在近期連續更新多款產品，其中，針對毛孔粗大、容易泛油光的族群，打造超完美控油妝前乳，獨特透明杏色凝膠質地，一抹就可以輕鬆柔焦毛孔，輕盈貼膚的質地迅速平滑肌膚紋理，薄薄一層就超有感，可以讓後續上妝更加持久不泛油光。

＃i'm meme 我愛魔皮柔焦蜜粉－柔膚版，10g、售價450元

▲make up for ever,迪奧,I’M MEME,底妝,彩妝,粉底,蜜粉。（圖／品牌提供）

年輕族群最愛的開架韓系彩妝i'm meme旗下我愛魔皮柔焦蜜粉，推出之後拿下開架銷售NO. 1，也獲得@cosme台灣口碑排行20世代蜜粉第一名；最近再度加碼上市膚色版本，米色粉體比起透明或是紫色的粉體，更有自然的遮瑕效果，可以讓整體妝容更加細緻貼膚。

關鍵字：

make up for ever, 迪奧, I’M MEME, 底妝, 彩妝, 粉底, 蜜粉

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