把別人痛苦當八卦的三大星座！TOP 1熱愛戲劇化又懂分享　常忘記別人隱私

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

有些人聽見別人的低潮，不一定會先選擇安慰，反而會因為好奇心、分享欲或旁觀心態，把他人的痛苦當成茶餘飯後的話題，以下三大星座最容易在無意間踩線，明明只是想了解狀況，卻讓人感覺不夠體貼。

TOP 3：水瓶座

水瓶座習慣用旁觀者角度看待事情，面對別人的痛苦時，第一反應不一定是情緒共感，而是想知道事件背後的原因與發展，他們容易把故事當成案例分析，甚至轉述給旁人討論，雖然不見得帶有惡意，但冷靜過頭的態度，容易讓當事人覺得自己只是被拿來研究的話題。

TOP 2：射手座

射手座個性直接又愛分享，聽到別人的感情糾紛、家庭問題或職場委屈時，很容易忍不住拿出來講，甚至用玩笑方式帶過別人的難受，他們常覺得只是閒聊，不代表自己在幸災樂禍，但因為講話少了分寸感，容易把別人的傷口變成聚會上的笑點，讓人聽了心裡不舒服。

TOP 1：雙子座

雙子座天生對資訊敏感，越是戲劇化、反轉多、情緒濃烈的故事，越容易勾起他們的好奇心，他們擅長拼湊細節，也很會把事情說得生動精彩，因此最容易在不知不覺中，把別人的痛苦包裝成八卦話題，雖然只是想分享新鮮事，但若沒有替當事人保留隱私，很容易讓人覺得被消費、被看熱鬧。