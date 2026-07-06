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超模辛蒂克勞馥與24歲女兒喝泰勒絲喜酒　母女高顏值「複製貼上」如雙胞胎

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辛蒂克勞馥（右）的美貌完全遺傳給24歲的女兒凱亞葛柏（左）。（翻攝cindycrawford IG）

▲辛蒂克勞馥（右）的美貌完全遺傳給24歲的女兒凱亞葛柏（左）。（翻攝cindycrawford IG）

圖文／鏡週刊

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）3日在紐約麥迪遜花園廣場舉行世紀婚禮，邀來千名嘉賓到場見證。其中，60歲超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）和24歲女兒凱亞葛柏（Kaia Gerber）也去喝喜酒，母女都穿黑色禮服，宛如雙胞胎。

超模母女同穿黑色禮服　高顏值神複製？

泰勒絲的婚禮嚴格禁止賓客攜帶手機，但婚禮結束後，嘉賓們陸續在社群網站分享當晚的造型。紐約知名髮型師Joe Handwerker在IG分享超模母女的造型照片，辛蒂克勞馥穿一襲黑色單肩無袖長禮服，配招牌長捲髮、煙燻妝，佩戴鑽石手環、鑽石垂墜耳環，以及丈夫藍德葛柏（Rande Gerber）送的鑽戒，整體造型高雅又充滿氣勢。

60歲辛蒂克勞馥帶24歲女兒喝泰勒絲喜酒！　母女高顏值「複製貼上」如雙胞胎

▲凱亞葛柏（左）與母親辛蒂克勞馥（右）受邀出席泰勒絲婚禮，母女造型打扮相互呼應。（翻攝thejoehandwerker IG）

凱亞的造型則和母親呼應，五官簡直跟母親如出一轍。她同樣穿了黑色禮服，不過是深V的愛心領設計，大膽展現性感曲線。她頂著帶有海灘感的波浪捲髮型，化上大地色眼影、蜜桃色腮紅、裸粉色唇彩，清新有質感。

辛蒂克勞馥和泰勒絲交情有多深？

事實上，辛蒂克勞馥和泰勒絲是多年的好友，早在2015年，她就受邀拍攝泰勒絲的夯曲〈Bad Blood〉MV，與賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、卡莉克勞斯（Karlie Kloss）、潔西卡艾芭（Jessica Alba）等明星同台，掀起不小話題。

同一年的MTV音樂錄影帶大獎結束後，當時年僅13歲的凱亞也曾和媽媽一起與泰勒絲等人拍照，留下珍貴回憶。

▲辛蒂克勞馥（左二）和女兒凱亞葛柏（右下）早在2015年就與泰勒絲（左）、超模卡莉克勞斯（右）、超模卡拉（後）等人同框，出席MTV音樂錄影帶大獎後留下合照。（翻攝cindycrawford IG）

60歲辛蒂克勞馥帶24歲女兒喝泰勒絲喜酒！　母女高顏值「複製貼上」如雙胞胎

▲泰勒絲與崔維斯凱爾西日前在紐約步入禮堂，完成終身大事。（翻攝taylorswift IG）

此外，2020年泰勒絲推出專輯《Folklore》時，還曾送出專屬「Cardigan」毛衣給好友們，凱亞和超模卡拉（Cara Delevingne）當時還一起穿著同一件毛衣拍照，並在社群發文感謝泰勒絲，顯見雙方多年的好交情。

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關鍵字：

鏡週刊, 辛蒂克勞馥, 凱亞葛柏, 泰勒絲

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