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大秀直播 / 韓韶禧為Dior高訂飛巴黎　粉嫩裝扮如少女飄仙氣

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▲Dior 2026秋冬高級訂製服秀。（影 / 品牌提供）

記者林明瑋／綜合報導

夢幻的2026秋冬巴黎高級訂製服周開跑，由義大利品牌Schiaparelli打頭陣，在台灣時間7月6日下午4點發表名為「The Abyss」（深淵）的大秀，Dior高級訂製服則將於台灣時間7月6日晚上9點登場，品牌大使SEVENTEEN Mingyu、韓韶禧都已前往巴黎，韓韶禧現身機場時穿著粉色T恤與白色短褲，充滿少女仙氣，Mingyu則穿著有花卉蜂蜜刺繡裝飾的襯衫，俐落又有童趣。

▲Dior 2026秋冬高訂預告。（圖／品牌提供）

▲Dior 2026秋冬高訂預告。（圖／品牌提供）

▲Dior 2026秋冬高級訂製服系列即將登場，搶先曝光了有著花卉圖案的手拿包。（圖 / 翻攝Jonathan Anderson IG）

Dior 2026秋冬高級訂製服由創意總監Jonathan Anderson操刀，他搶先劇透了花卉圖案的手拿包，蝴蝶結造型的金屬扣宛如葉片，充滿奇趣自然風情，並以美國雕塑家Lynda Benglis、美國攝影師Henry Groskinsky、印度建築師Anand Sarabhai等等多名藝術家的創作為預告，與高級訂製服間的關聯等著被揭曉，7月6日晚上9點透過上方直播畫面，便可即時欣賞Dior 2026秋冬高級訂製服大秀。

▲Dior 2026秋冬高訂預告。（圖／品牌提供）

▲Dior 2026秋冬高訂預告。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧穿淡粉色刺繡T恤搭配白色短褲，顯得粉嫩青春。（圖 / 品牌提供，以下同）

▲Dior 2026秋冬高訂預告。（圖／品牌提供）

▲Dior Cigale小牛皮小型提包150,000元、Dior Medallion Buckle小羊皮高跟鞋53,000元。

韓韶禧以Dior Medaillon粉色刺繡T恤搭配白色短褲及Dior Medaillon高跟鞋出發飛往巴黎，並搭配Dior Cigale黑色小牛皮包，展現清新俐落又優雅的風情，淡淡的色調很適合夏天，少女感爆棚，Mingyu搭機時，穿著飾有花卉與蜜蜂刺繡的深藍襯衫搭配駝色長褲，背著Dior Normandie中型托特包及甫上市的Dior 2026冬季系列D de Dior孟克德比鞋完成整體造型，輪廓簡約但可見細膩巧思。

▲Dior 2026秋冬高訂預告。（圖／品牌提供）

▲Dior 2026秋冬高訂預告。（圖／品牌提供）

▲Mingyu現身機場時，穿著有花卉蜂蜜刺繡裝飾的襯衫搭配駝色長褲。

▲Dior 2026秋冬高訂預告。（圖／品牌提供）

▲Dior Normandie中型款托特包200,000元、D de Dior Monk德比鞋54,000元。

2026秋冬巴黎高級訂製時裝周於7月6日至9日舉辦，此次共集結30場高級訂製服發表，香奈兒將於7月7日登場，由Maria Grazia Chiuri 設計的首個 FENDI 高級訂製系列於7月9日晚間在羅馬的國家現代美術館舉辦，而Pierpaolo Piccioli接掌Balenciaga後的首場高訂大秀也備受期待。

►CHANEL高訂大秀7／7登場！「一顆魔豆」長成夢幻雙C　光預告就讓人期待

關鍵字：

Dior, 高級訂製服, HauteCouture, 韓韶禧, Mingyu, 金玟奎, 直播, 大秀直播

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