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Zendaya「雕塑裙」高訂首穿速度驚人！安海瑟薇挺孕肚花卉禮服超仙

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記者鮑璿安／綜合報導

知名英國導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）新作《奧德賽》（The Odyssey）倫敦首映星光熠熠，Zendaya與安海瑟薇（Anne Hathaway）的造型更成為全場焦點。尤其2026 秋冬巴黎高訂時裝週才剛揭幕數小時，Zendaya便火速換上SCHIAPARELLI最新訂製服亮相，成為全球首批穿上秀場新作的女星之一；而懷著第三胎的安海瑟薇則以Dior高級訂製服優雅現身，為電影首映寫下精彩的紅毯篇章。

▲▼ 奧德賽 。（圖／路透）

▲▼ 奧德賽 。（圖／路透）

▲▼ 奧德賽 。（圖／路透）

▲Zendaya選穿SCHIAPARELLI最新發表的2026秋冬高級訂製服。（圖／路透）

Zendaya選穿SCHIAPARELLI最新發表的2026秋冬高級訂製服，這套白色禮服將品牌擅長的超現實主義發揮得淋漓盡致。上半身以立體人體雕塑馬甲打造，流暢勾勒女性身體曲線，搭配高領設計與裸背綁帶結構，在建築感輪廓中保有優雅比例。裙身則以數千顆白色珠飾層層串接，形成如瀑布般流瀉的流蘇效果，隨著步伐閃耀流動光澤，硬挺馬甲與柔軟珠串形成鮮明對比，也展現高級訂製工坊精湛的手工藝。Zendaya以編髮造型搭配鑽石頸鍊與白色尖頭高跟鞋，讓整體造型更具未來感與雕塑藝術氛圍。

▲▼ 奧德賽 。（圖／路透）

▲▼ 奧德賽 。（圖／路透）

▲懷著第三胎的安海瑟薇，她選擇Dior打造的訂製服亮相，一襲天空藍雪紡禮服以細緻壓褶打造輕盈垂墜感，柔軟布料自然包覆孕肚 。（圖／路透）

另一位紅毯焦點則是懷著第三胎的安海瑟薇，她選擇Dior打造的訂製服亮相，一襲天空藍雪紡禮服以細緻壓褶打造輕盈垂墜感，柔軟布料自然包覆孕肚，展現溫柔且充滿生命力的輪廓。平口設計結合胸前立體花卉與層疊抓褶，宛如花瓣在肩頸間綻放，流暢的高腰剪裁則讓裙襬自然延伸，營造飄逸浪漫氣息。

關鍵字：

標籤:**Zendaya, 安海瑟薇, 奧德賽首映, 紅毯造型, 高級訂製服

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