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lululemon波浪捲邊瑜伽服太美！奶油紫新色＋喇叭褲　把運動穿出優雅感

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記者鮑璿安／綜合報導

運動服不再只是功能性的存在，而是日常穿搭的一部分，加拿大專業運動品牌 lululemon 今夏推出2026春夏瑜伽與皮拉提斯服飾系列，以經典 Align™ 系列為基礎，加入全新 Lettuce-Hem 波浪捲邊設計，透過細膩的羅紋紋理與柔和輪廓，將瑜伽服注入更具時裝感的優雅氣息，讓從教室到街頭的穿搭更加流暢自然。

▲▼ 瑜伽服。（圖／品牌提供）

▲lululemon Flow Y 背心 NT$2,280；lululemon Align™ 高腰瑜伽褲 25" NT$3,480。（圖／品牌提供）

▲▼ 瑜伽服。（圖／品牌提供）

▲▼ 瑜伽服。（圖／品牌提供）

▲lululemon Align™ Lettuce-Hem 短款 T 恤NT $2,280；lululemon Align™ Lettuce-Hem 高腰喇叭瑜伽褲NT$3,980。（圖／品牌提供）

本次最大亮點莫過於首次登場的 Lettuce-Hem 系列，以荷葉般的波浪捲邊點綴衣襬與褲腳，打破過去運動服偏向俐落、中性的線條，讓整體造型更添柔美層次。系列涵蓋短版T恤、背心及高腰喇叭瑜伽褲，尤其喇叭褲從大腿自然向下延展，拉長腿部比例，同時保留修身包覆感，無論搭配同系列上衣或日常針織單品，都能展現Athleisure運動時尚風格。

▲▼ 瑜伽服。（圖／品牌提供）

▲lululemon Align™ Lettuce-Hem 背心NT$2,280；lululemon Align™ Lettuce-Hem 高腰喇叭瑜伽褲NT$3,980。（圖／品牌提供）

除了外型升級，系列依舊沿用深受喜愛的 Nulu布料，以如奶油般柔滑的親膚觸感聞名，兼具四面彈力、吸濕排汗與優異延展性，並加入彈性纖維提升耐穿度，即使長時間進行瑜伽、皮拉提斯等低衝擊運動，也能維持舒適包覆與自在伸展。此次新品更延續品牌「Space to feel（感受空間，感知自我）」企劃，以「流動感」為設計核心，希望服飾能隨身體律動自然延伸，陪伴穿著者專注於每一次呼吸與每一個動作，在舒適機能之外，也展現自信從容的生活態度。

同場加映

韓劇女神高胤禎（Go Youn-jung）出演《愛情怎麼翻譯》成為大勢女星，最近她擔任運動品牌 XEXYMIX 代言人，最新形象大片以「UNDEFINE YOURSELF」為主題，透過彼拉提斯、瑜珈與日常運動情境，演繹兼具機能與時尚感的夏日運動穿搭。也讓運動服不再只是健身裝備，更能成為日常外出的時髦單品！

▲▼ 高允貞把運動服穿超美 。（圖／品牌官網）

▲▼ 高允貞把運動服穿超美 。（圖／品牌官網）

▲▼ 高允貞把運動服穿超美 。（圖／品牌官網）

▲▼ 高允貞把運動服穿超美 。（圖／品牌官網）

▲高胤禎（Go Youn-jung）擔任運動品牌 XEXYMIX 代言人，最新形象大片以「UNDEFINE YOURSELF」為主題 。（圖／品牌官網）

首套造型中，高胤禎身穿粉嫩裸粉色羅紋不對稱開衩無袖長版背心，搭配品牌人氣 V-UP 3D Plus 喇叭瑜珈褲，修身剪裁結合自然垂墜感，不僅拉長腿部比例，也讓每個伸展動作更加流暢。長版上衣兩側開衩設計增添層次，搭配粉灰配色更散發溫柔療癒氛圍，完美呼應品牌強調「專注自己的節奏」理念。另一套造型則以粉嫩滾黑邊運動T恤搭配黑色運動短裙，利用寬鬆版型與撞色滾邊打造青春學院風格，搭配品牌Logo長襪與厚底運動鞋，展現兼具休閒與機能的Athleisure穿搭，即使離開健身房，也能輕鬆融入日常生活。

關鍵字：

瑜伽服, 運動時尚, 波浪捲邊, 高腰喇叭褲, Nulu布料

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