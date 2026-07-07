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臺虎推「柳橙茉莉綠調酒」清爽降溫　「一番搾黑啤酒」有焦糖堅果香

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記者蔡惠如／綜合報導

看準居家小酌與餐酒儀式感熱潮，臺虎精釀攜手手搖飲品牌大茗，推出滿溢柑橘香氣的 5.0% 果茶系調酒；台灣麒麟（KIRIN）的一番搾系列，也迎來饕客最愛的黑啤酒限定回歸，更同步展開為期三個月的發票集點活動，上傳發票就能把日式生啤酒塔、海報等居酒屋好物帶回家，讓熱愛日式小酌的消費者在家就能輕鬆打造儀式感。

▲臺虎「柳橙茉莉綠調酒」飄雙橙香韻。（圖／品牌提供）

臺虎 ✕ 大茗續作結合在地雙橙、綠茶花香
臺虎精釀與手搖品牌大茗本位製茶堂，主打手搖茶與微醺酒香推出聯名續作，將頂著盛夏陽光採收的在地果香，與優雅茶韻一同入酒，成為前作「桂花四季春」之外的新選擇。

傳統果汁調酒容易帶來的甜膩負擔，大茗運用製茶底蘊，將茉莉綠茶的淡雅花香在酒液中完美釋放，並精選在地飽吸陽光的柳丁與茂谷柑，大膽地將橙皮特有的精油清香一併揉捏入酒。在細緻氣泡的前導下，5.0% 酒精濃度的微醺比例，讓雙橙果香與茉莉綠茶悠揚交織，入口時輕柔化解高溫黏膩。

▲臺虎「柳橙茉莉綠調酒」飄雙橙香韻。（圖／品牌提供）

罐身外觀大膽收藏盛夏暖陽意象，以澄黃與霧金呈現午後日光折射的通透渐層，預計 7／8 上市。臺虎 ✕ 大茗 柳橙茉莉綠調酒，售價 99 元。

麒麟一番搾黑啤酒夏日限定回歸
喜歡夏日的日式居酒屋風情，台灣麒麟期間限定的「麒麟一番搾黑啤酒」，也正式回歸市場，延續品牌引以為傲的「一番搾製法」，以深色麥芽結合底層低溫發酵，打破一般人對黑啤酒厚重的刻板印象，入口滑順柔和，能感受到深色麥芽的溫潤香氣，並伴隨淡雅的堅果、巧克力與焦糖風味層層展開，尾韻則保有清爽與甘甜。

▲臺虎「柳橙茉莉綠調酒」飄雙橙香韻。（圖／品牌提供）

品牌今年同步推出「開張！一番居家酒場」集點活動，活動期間購買一番搾系列商品，並上傳有效發票即可累積 KIRIN Points，每罐可換 1 點，能直接集點兌換或抽獎球形啤酒塔、啤酒籃格子椅子、日式暖簾與手把生啤酒杯等單品，在家就能打造放鬆的日式居酒屋氛圍。

▲臺虎「柳橙茉莉綠調酒」飄雙橙香韻。（圖／品牌提供）

▲臺虎「柳橙茉莉綠調酒」飄雙橙香韻。（圖／品牌提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

臺虎精釀, 大茗, 柳橙茉莉綠調酒, 台灣麒麟, 一番搾, 麒麟一番搾黑啤酒, 全家便利商店, 居酒屋, 集點活動, 微醺

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