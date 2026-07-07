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誠品「書寫大眾湯」破千款筆墨登場　台北蚤之市開賣200家跨海老物

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▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供）

▲誠品將筆墨展與湯屋概念結合，推出「書寫大眾湯」展覽，內有破千款筆墨登場。

記者蔡惠如／綜合報導

暑假正式開跑，文具控與古物迷準備好去松菸報到了嗎？今年 7 月松山文創園區同步迎來兩大質感展覽，包括松菸誠品書寫用品展「書寫大眾湯」，現場一站蒐羅歐美日韓破千款筆墨，並祭出參展周邊全面 85 折起的回饋，而全台規模最大的「台北蚤之市」接續登場，集結海外超過 200 家品牌、展出數十萬件精選老物，更有大批日本古道具與骨董商專程跨海來台參展，民眾免出國就能好好尋寶。

▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供）

誠品「書寫大眾湯」破千款國際筆墨齊聚
誠品書寫用品展「書寫大眾湯」自 7／7 至 7／28 期間於松菸熱鬧「開湯」。展場特別打造趣味湯屋角色周邊，結合多元的現場互動體驗。本屆展覽主打「自組風潮」與「輕量化口袋筆」。現場端出 5 大獨家自組筆款，包括具備半透明夜光材質的德國百年 Kaweco DIY Sport 鋼筆，以及在日本文具女子博限定、首度在台亮相的 PILOT Kakuno Choice 微笑鋼筆自由選。

▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供）

▲全台獨家Kaweco DIY Sport夜光鋼筆自組。

▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供）

▲全台獨家PILOT Kakuno Choice微笑鋼筆自由選。

若想找輕巧便攜的款式，收納總長度僅 6.5 公分的日本 Wancher Puchico 迷你袖珍滴入式鋼筆，以及僅 22 公克的台灣 Laban Pen 口袋鋼筆都是亮點。夏日限定墨水也是收藏重頭戲，像是邊寫邊飄散果香的 Tono & Lims 西瓜香味墨水，或是誠品首賣、富含耀動光芒的藍濃道具屋「光之詩」系列閃粉墨水，皆讓人眼睛為之一亮。

▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供）

▲LAMY Safari鋼筆自由選，從筆身、握位、筆蓋到筆環都可自由搭配。

▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供）

▲藍濃道具屋鋼筆墨水「光之詩」系列閃粉墨水。

此外 7／11 當天邀請台灣藝術家周依帶來「玻璃繪畫 LIVE SHOW」，以及擁有近 20 萬粉絲的手寫師傑克親臨工作坊傳授英文手寫技巧，現場更設置超可愛「小鴨浴場」，完成任務就能獲得白色小鴨自由塗「鴨」。誠品表示，活動期間參展精筆、墨水及各類書寫周邊全面 85 折起，展場購買任一筆具可以 49 元加購造型筆擱；單筆不限金額消費即贈「展場限定集章卡」。

▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供）

「台北蚤之市」雙倉庫登場 經典黑膠、老電玩重溫舊時光
邁入第九年、累積舉辦超過 30 場大型活動的「台北蚤之市」，將在 7／10 至 7／12 於松山文創園區 2 號及 3 號倉庫舉辦。本屆規模再創新高，且邀請到株式会社竹荷堂、山形縣古物商 Mon Oncle、長野縣 neuf. ヌフポワン等大批日本古物商集體來台，帶來宛如產地直送的珍稀老物，並邀請東京最大跳蚤市場代表 Yoshi さん與多位日本創作者共同參與。

▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供）

▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供）

▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供） 

▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供）

現場空間囊括歐美設計家具、日式古道具、經典老車、古著軍品到特色餐車美食，並邀請名店摩登波麗 Modpoly 與多個台灣老物品牌共襄盛舉，一次呈現橫跨百年的生活美學。除了寻寶，展場也充滿豐富的互動巧思，包括「BBB 懷舊電玩咖啡館」提供的免費經典電玩體驗，7／11 由「台製靈魂老學校」帶來的黑膠選曲演出，以及 7／12 由「澤田古物」以百年古董留聲機播放原版 78 轉蟲膠唱片，帶領大家重返昔日的黃金年代。此外，東京插畫家 Megumi Yamazaki 也將在現場推出限定「人面狗肖像似顏繪」，非常適合古物迷到場記錄夏日回憶，採免費入場。

 ▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供） ▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供）

▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供）

▲松菸筆墨展、古玩展陸續在暑假登場。（圖／業者提供）

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誠品書店, 書寫大眾湯, 台北蚤之市, 松山文創園區, 古道具, 鋼筆墨水, 輕量口袋筆, 復古電玩, 免費入場

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