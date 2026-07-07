fb ig video search mobile ETtoday

桃花多的人都有的三種特質！懂得回應、相處沒壓力都是關鍵

>

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

桃花多的人不一定是外表最出眾，也不一定特別會撩人，更多時候是他們身上有一種讓人想靠近的氛圍，既舒服又有吸引力，讓人在互動中感受到被重視，也會不自覺想更了解對方，真正容易有桃花的人，往往不是刻意展現魅力，而是把自信、分寸與情緒穩定感融進日常相處裡。

▲。（圖／IG）

＃情緒穩定，相處起來沒有壓力

桃花多的人通常不會一點小事就情緒失控，也不會把自己的不安全部丟給別人承受，和他們相處時，會覺得自在、輕鬆，不需要一直猜測對方心情，也不會有被審判的壓力，這種穩定感很容易讓人產生好感，因為真正吸引人的，不只是熱烈的心動，也包含能讓人安心靠近的舒服感。

＃有自己的生活，不會把感情當成全部

一個人越有自己的節奏，越容易散發吸引力，桃花多的人通常不會整天圍著感情打轉，而是有自己的興趣、目標、朋友圈與生活安排，這種狀態會讓人覺得他們完整又有魅力，不是急著找人填補空白，也不是一談戀愛就失去自己，反而因為不過度依賴，讓對方更想主動靠近。

＃懂得給予回應，讓人感覺被看見

桃花多的人並不一定最會說甜言蜜語，但通常很懂得在互動中給出剛好的回應，像是記得對方提過的小事，聊天時願意專心聽，不會只顧著表現自己，也懂得在適當時候稱讚與關心，這些細節會讓人感覺自己被重視、被理解，久而久之，好感也會在自然的互動裡慢慢累積。

關鍵字：

感情, 戀愛, 戀情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

把別人痛苦當八卦的三大星座！TOP 1熱愛戲劇化又懂分享　常忘記別人隱私

把別人痛苦當八卦的三大星座！TOP 1熱愛戲劇化又懂分享　常忘記別人隱私

你有「變富體質」嗎？ 8個特徵看你有無機會財富自由

你有「變富體質」嗎？ 8個特徵看你有無機會財富自由

星巴克7／8起「大杯以上買一送一」來了！「不用聯名卡」連3天現賺一杯

星巴克7／8起「大杯以上買一送一」來了！「不用聯名卡」連3天現賺一杯

設計師點名5大居家風格「已過氣」　下半年快退場的美學別跟了 戀愛遇到阻礙就乾脆放棄的三大星座！TOP 1只要失去自由跟快樂　絕對不硬撐 最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰 超模辛蒂克勞馥與24歲女兒喝泰勒絲喜酒　母女高顏值「複製貼上」如雙胞胎 最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情 情緒穩定不是忍耐！真正高情商的人都在練習「3件事」 半月包、托特包一次收！法國老牌Fauré Le Page新款經典龍鱗紋更美了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面