宇宙明星加上筆筆都回饋！新光三越《夏天卡利HIGH》7／9 全台登場

▲新光三越《夏天卡利HIGH》7／9 起全台登場。（圖／業者提供）

時尚中心／綜合報導

炎炎夏日正式報到，最消暑行程當然是逛街！新光三越自 7／9 至 8／13 推出不限日、不限店、不限線上線下的《夏天卡利 HIGH 就是購划算》檔期 ，攜手 11 間指定銀行與超過 6000 家品牌，祭出最高 7% 的 skm points 點數回饋，正好迎來化妝品、名品早秋新款，還有父親節送禮需求，全部採購通通享回饋。今年不僅主打父親節四大生活升級禮物與美妝保養新品趨勢，更網羅人氣美食名店與人氣 IP 新櫃快閃店，搭配超過 130 場引人入勝的暑假系列活動，還有 BT21 卡友禮，不來一趟真的太虧啦。

▲SK-II x POP MART青春露聯名組，推薦價6,900元（7／15新品上市）。



刷卡點數疊加回饋超有感

《夏天卡利HIGH 就是購划算》檔期 7／9 正式開跑，活動期間持 11 大指定銀行信用卡單卡刷卡滿 1 萬元以上就享回饋 4％、消費滿 6 萬元回饋 5％、滿 30 萬元回饋 6％ skm points，若使用行動支付 skm pay 任一單筆達 3,000 元以上，還能再加碼 1%，堆疊出最高 7% 回饋 。

除累積消費之外，還針對持 skm pay 綁定台新聯名卡再加碼，從 7／9 至 7／10 活動首二日，單筆刷滿 3,000 元送 2,000 點 skm points；7／9 至 7／19 首 11 日期間，持新光三越聯名卡單筆刷滿 8,000 元送 2,000 點。持 11 大指定銀行信用卡單筆刷 8,000 元，限量加贈 1,500 點。

▲「最佳划手闖關賽」活動期間，持卡利High指定銀行信用卡不限金額消費，即可獲得法國設計品牌 LEXON 攜手美國當代藝術大師 Jeff Koons 推出的限量聯名款「LEXON X JEFF KOONS Balloon Dog 藍芽」抽獎資格。

想要知道自己回饋到哪，只要開啟新光三越 APP，即可透過「最佳划手闖關賽」即時查詢累積消費金額，且「購物管家－新新」也全新導入試算服務，只要輸入品項與金額，就能快閃推薦最划算的信用卡組合，根本太貼心。而持指定信用卡消費，在闖關賽中即可獲得價值 26,900 元的「LEXON X JEFF KOONS Balloon Dog 藍芽喇叭」抽獎資格；消費滿額還能參加加碼抽萬點活動，累計 3 萬、10 萬、20 萬分別有機會抽中 5 萬點、10 萬點以及 20 萬點的 skm points 限量大紅包。

宇宙明星 BT21 限定登場 八三夭熱血門票消費同步抽

新光三越本次攜手宇宙明星 BT21，全球獨家限量推出 5 款、7 位人氣角色輪番登場的限定系列卡友禮。會員於指定日期使用 skm pay 並綁定指定信用卡消費達標，同時扣除 10 點 skm points 即可兌換。

7／22 至 7／26 期間綁定星展銀行信用卡單筆滿 3,500 元可換「BT21 證件照套吊飾」；7／24 至 7／26 持指定 11 大銀行信用卡單筆滿 3,500 元則可換「BT21 PVC收納包」；7／31 至 8／2 期間綁定 11 大銀行單筆滿 3,500 元能獲得「BT21壓克力吊飾」；8／5 至 8／9 綁定富邦銀行信用卡單筆滿 3,500 元可兌換「BT 21 公仔吊飾」；而 8／6 至 8／9 期間持 11 大銀行信用卡累計滿 5,000 元，就能將「BT21 棒球玩偶鑰匙圈」帶回家收藏。

▲PRADA 微米精修遮瑕精華（新色），推薦價1,660元；MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕平衡肌底粉底液30ml，推薦價1,760元（新品上市）。

不只是宇宙明星，台灣搖滾天團八三夭也將帶來熱血應援，7／9 至 8／2 期間只要持指定銀行信用卡單筆刷滿 1,000 元，就有機會抽中全台限量 20 組、價值 7,662 元的「全球人壽 八三夭 2026 生日趴－沒有翅膀的人世界巡迴巡迴演唱會 雙人套票乙組」。

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暑假新店接續登場 壽司郎最新數位店落腳台南

因應暑假期間，新光三越全台集結了多組人氣IP主題店與快閃店，並串聯分店推出「超過 130 場暑假活動」，包括名偵探柯南、皮克敏主題店、MOIJA POP-UP、卡納赫拉、SNOOPY 等，而DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司店，也即將在 8／7 於台南新天地首度登場。

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新光三越表示，夏天卡利 HIGH 檔期適逢名品、服飾、化妝品都推出早秋新品，加上家電也進入下半年新品發表期，結合新品採買結合父親節送禮需求，還有在暑假規劃多種快閃店與展覽體驗，預計比去年同期成長 40%，人潮來客也預估會成長 10%。

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