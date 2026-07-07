百聞不膩的「浪漫玫瑰香」！Rose et Marius花磚瓶蓋美到讓人屏息

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

玫瑰可以說是不分年紀、季節或是場合都能輕鬆穿上身的香氣，根據不同調香師、花朵品種或是情境的詮釋，更是能呈現出截然不同的味道，即使都是以玫瑰為核心，卻展現出多種風貌，值得人一一探索，近期就有多款值得品味的玫瑰系香水，讓人一聞好似重回戀愛時光，充滿浪漫少女心。

＃Rose et Marius 晨風下的辛香玫瑰，100ml、售價5980元

來自法國的輕奢香氛品牌Rose et Marius把柔美優雅演繹到極致，在6月全新上市的「晨風下的辛香玫瑰」以普羅旺斯玫瑰花園甦醒的晨曦時分，露水綴落在花瓣、陽光漫射出微明的情境，以大馬士革玫瑰為核心的主調伴隨著黃橘與義大利佛手柑揭開一日的天明，印度玫瑰草與天竺葵香氣鋪陳花園綠意小徑，淡淡的黑胡椒與辣椒葉彷彿畫龍點睛，為整體香氣更增添明亮、清新的質感，是一款非常清麗、爽朗的玫瑰淡香精。

不只是香氣極致迷人，Rose et Marius的香水瓶身更是宛如藝術品，創辦人Magali Fleurquin-Bonnard將童年時穿梭於祖母的南法莊園宅邸的回憶化為創作靈感，香水瓶蓋以歷史悠久的巴斯蒂德繪彩地磚為圖騰設計，方形香水瓶身以圓角風格呈現，讓整體香水更顯得溫柔典雅，非常值得收藏。

＃Maison Francis Kurkdjian 愛戀玫瑰淡香精，70ml、售價8400元



「天才調香師」Francis Kurkdjian對於香水擁有獨特視角，往往能夠展現出與眾不同的時髦氛圍，旗下愛戀玫瑰淡香精運用兩種不同的玫瑰：保加利亞大馬士革玫瑰、法國格拉斯五月玫瑰交織出層層花瓣綻放、甜美簇擁的粉嫩氣息，一抹柑橘讓花朵層次更加分明清晰，彷彿一首雋永的愛情戀歌，永不過時。

＃伊麗莎白雅頓 永恆光韻花漾淡香精，100ml、售價3500元

繼標誌性的綠茶香氣之後，伊麗莎白雅頓攜手國際調香大師Anne Flipo打造出全新高訂旗艦香「永恆光韻花漾淡香精」，運用玫瑰與芍藥交織，透過清甜的火龍果、粉紅胡椒、黃金梨等香甜多汁的氣息，襯映出花朵香氣的清雅氛圍，後調溫潤的琥珀香調讓整體味道更顯細膩親膚。