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不想上妝又想要有好氣色？Amazon熱賣冠軍、蜂王乳添加「頂奢唇油」必備

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

對於不少上班族來說，化妝不見得是每天必須，但往往又會想要讓自己看起來有點氣色、雙唇不要太過乾燥，這時，唇油絕對是首選，淡雅的色澤不會過於濃郁，素顏也可以輕鬆使用，同時又可以讓一整天待在冷氣房的乾唇修護潤澤，當然是化妝包必不可少的單品。

＃nooni 蘋果精萃美唇油，3.7ml、售價450元

▲nooni,嬌蘭,克蘭詩,唇油,唇彩,彩妝,。（圖／品牌提供）

韓系植萃保養nooni以純淨美學重回台灣市場，首度引進Amazon海外熱銷冠軍「蘋果精萃美唇油」，在全球已經創下銷售百萬支紀錄，以天然蘋果籽油為基底，搭載智能pH感溫校色功能，可以根據不同的溫度打造量身訂製般的紅潤效果，總共11種不同的色選，在保濕滋潤同時清爽不黏膩。

＃嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜漾豐唇露，9.5ml、售價1450元

▲nooni,嬌蘭,克蘭詩,唇油,唇彩,彩妝,。（圖／品牌提供）

法式之吻波光蜜漾豐唇露以頂奢護膚珍寶打造出唇部護理單品，透過科西嘉蜂蜜、蜂王乳和蜂膠組成「玻尿酸胜肽蜂蜜精萃」，在塗抹上唇的同時，能夠賦予豐潤撫紋的效果，更是添加瞬效亮彩光澤粒子，一抹立刻達到璀璨豐盈的質感，不僅可以單獨使用，也能疊擦其他唇彩，打造細膩妝容。

＃克蘭詩 彈潤植萃美唇油​－＃冰晶薄荷，7ml、售價1200元

▲nooni,嬌蘭,克蘭詩,唇油,唇彩,彩妝,。（圖／品牌提供）

可以說是「唇油始祖」的克蘭詩在近期為經典單品彈潤植萃美唇油新增「冰晶薄荷」色號，具有降溫感的清透水藍色，擁有獨家Maxi-Lip豐唇專利配方，更是搭配薄荷醇與野薄荷精油，簡直就是夏季清涼必備，輕鬆擁有冷凍豐唇（CRYO-PLUMPING）效果，舒緩保濕一次滿足。

關鍵字：

nooni, 嬌蘭, 克蘭詩, 唇油, 唇彩, 彩妝

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