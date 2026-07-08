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試開箱／美得太囂張！M·A·C「鏡光棒」根本把玻璃焊在唇上

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

2026年是光澤唇妝的年度，水潤質地不僅可以完美修飾唇紋，更有減齡的效果，能讓整體視覺更顯年輕，引領彩妝時髦趨勢的M·A·C最近推出全新「鏡光棒」超水感持色鏡光唇釉，簡直就是液態玻璃般的超強光感，一抹立刻讓雙唇變成裹上糖漿的糖葫蘆般，極致誘人。

▲M·A·C,唇膏,唇釉,彩妝,i’m meme,唇頰。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

不走保守路線，M·A·C的大膽玩色總是能夠拿住年輕女孩的心，這次全新的超水感持色鏡光唇釉妝感真的是美得囂張，完全沒有收斂度的光澤，一抹掌握所有透明度，彷彿把玻璃焊上嘴唇般，簡直霸氣滿點！而顯色度也相當飽和，可以輕鬆遮住暗沉的唇色與乾紋，不管是單擦或是疊色都可以呈現出不同的氛圍。

▲M·A·C,唇膏,唇釉,彩妝,i’m meme,唇頰。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

除了這次全新的單品，經典超水感持色鏡水唇膏也進行全方位的配方更新，7種保養成分添加的澎澎玻尿酸科技，搭配荷荷芭油、蔓越莓籽油、橄欖油、可可油等保養油，讓唇膏不再是乾燥卡紋的代名詞，也可以非常水潤保濕，恰到好處的光澤感更是日常必備的多功能彩妝棒。另外，於7月1日至8月31日期間，凡購買任意兩款唇彩（需含一款新品超水感唇膏／唇釉），即贈「高調補光愛心架」。

▲M·A·C,唇膏,唇釉,彩妝,i’m meme,唇頰。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

才剛剛上市就在Threads上引爆話題的i'm meme我愛澎澎頰心唇頰糖再度掌握Y2K風潮，把唇頰雙直接做成可愛的吊飾，可以掛在包包上面隨時補妝，小小一盒就擁有柔霧與水光兩種不同的質地，兩種不同的色調都可以當作唇彩或是頰彩來使用，甚至可以堆疊混合出氛圍感妝容，絕對必收。

▲M·A·C,唇膏,唇釉,彩妝,i’m meme,唇頰。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

關鍵字：

M·A·C, 唇膏, 唇釉, 彩妝, i’m meme, 唇頰

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