韓妞人手一頂的aeae來了！「全台首間快閃店」聯名遮耳帽、眼鏡太燒

記者鮑璿安／台北報導

韓流穿搭熱潮持續延燒，南韓設計師品牌 aeae 正式首度登台，於台北信義新光三越A11打造全台首間期間限定快閃店，同步帶來熱賣單品，這回更攜手台灣品牌 KlassiC. 推出全球首發聯名企劃，將首爾漢南洞最具代表性的Y2K街頭美學原汁原味搬進台北，從帽款、T恤、眼鏡到限定周邊一次到位！





▲創立於2022年的 aeae，擅長揉合復古美學與街頭元素 。（圖／品牌提供）

創立於2022年的 aeae，擅長揉合復古美學與街頭元素，將工業水洗、拼色、豹紋、碎花、牛仔等設計融入日常單品，其中辨識度極高的刺繡Logo棒球帽更是品牌招牌。包括 NewJeans、LE SSERAFIM恩採、ITZY有娜、SEVENTEEN 等韓流明星都曾私下著用，也讓aeae成為近年韓國最具人氣的潮流品牌之一。





▲ KlassiC. × aeae 聯名系列T-Shirt於領口織標設計可掛眼鏡的插槽，帽款則加入特殊格紋掛環 。（圖／品牌提供）

此次最受矚目的莫過於 KlassiC. × aeae 聯名系列，在細節加入許多巧思，像是聯名T-Shirt於領口織標設計可掛眼鏡的插槽，帽款則加入特殊格紋掛環，不只提升實用性，也讓配件自然融入整體造型。推薦單品首推兩款聯名遮耳帽，分別推出百搭黑灰與清爽淺丹寧配色，帽身繡上雙品牌Logo，並藏入品牌經典小翅膀元素，兩側可拆式羔毛耳罩能依造型自由切換，兼具造型感與玩味。





▲全店當日消費滿 $4,000，即可免費獲贈「KlassiC. x aeae 微縮老帽造型 小包」乙個 。（圖／品牌提供）

同步登場的聯名眼鏡系列則分為輕量摺疊墨鏡與HANDMADE手工眼鏡系列，不僅附有專屬摺疊收納盒、復古HM眼鏡盒、限定眼鏡布及眼鏡袋，從配件到包裝都展現滿滿收藏價值。本次快閃店還推出全球限定的 「微縮老帽造型小包」，將品牌經典棒球帽縮小成迷你包款，不只能收納耳機、唇膏等隨身小物，更成為整體穿搭的吸睛亮點。

全台首間 aeae 期間限定快閃店

活動日期:2026.07.07(二) – 2026.07.31(五)

活動地點:台北市信義區松壽路11號1樓 (新光三越 A11)

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南韓近年掀起一股塗鴉藝術熱潮，由人氣插畫藝術家組合 INAPSQUARE 創立的潮流品牌 ooowl，憑藉辨識度極高的黑白手繪線條與療癒笑臉圖案，在韓國吸引大批潮流迷收藏。今夏品牌攜手藝術家推出 「INAPSQUARE期間限定快閃店」，同步展開「ooowl 夏日踢恤季」，把畫布上的創作延伸到服飾與生活選物，不必飛首爾，就能在台北東區一次感受韓系文創魅力。





▲INAPSQUARE期間限定快閃店將於7月4日至8月8日登場，「ooowl 夏日踢恤季」則一路展至8月30日，今夏想感受韓國街頭藝術魅力，不妨把握這波限定展期。（圖／品牌提供）