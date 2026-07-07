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HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列　任意門娃包帶著走有夠可愛

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▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

HOLA 宣布首度與《哆啦 A 夢》合作，精心打造出兼具時髦與趣味的復古風，一口氣端出包含造型餐茶、時髦小包與休閒服飾等 20 款大人系居家潮流新品，最吸睛的絕對是可以把粉紅任意門隨身帶著走的透明娃包吊飾，整個可愛到不行！活動期間不限金額消費，就能用 149 元的加購限定摺疊傘，大家準備接住滿滿的《哆啦 A 夢》啦！（掏口袋）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

終於可以別再羨慕大雄了，系列聯名把哆啦A夢與機靈的哆啦美變成觸手可及的陪伴，除了定番的玩偶吊飾，還有「任意門款收納包吊飾」，外觀正是小時候最想要的任意門！粉紅色門扉一打開，裡面是透明展示娃包，大方秀出最愛的公仔。

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

此外還針對辦公室情境，推出「保冷不鏽鋼吸管杯 500mL」，杯蓋上方打造透明半球形微縮情境，每次喝水都能看見哆啦 A 夢悠閒躺在榻榻米上吃銅鑼燒，隨時都能療癒一下，還有可愛頭像的強化瓷點心盤與馬克杯。其他如矽膠四格冰棒模、手提帆布便當袋、純棉運動毛巾與壁鐘都是滿滿的哆啦 A 夢，讓粉絲每個都想秒收。

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

HOLA 哆啦 A 夢聯名系列預計從 7／9 至 8／5 期間限定開賣，業者表示於全台門市消費不限金額消費，即可加價 149 元換購限量「哆啦A夢 摺疊傘」，每位會員限購一次售完為止。

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

夏日吃冰除了消暑，今年還能滿足推理迷的開箱解謎樂趣。國民冰品 Poki 百吉迎來品牌 50 周年之際，宣佈攜手人氣動漫《名偵探柯南》推出跨界聯名雪糕。將動畫的名場面與推理元素為發想，打造出「外表看似相同」的盲盒概念雪糕，以及隱藏神祕風味的黑色雪糕，咬下去才知道是什麼口味，讓消費者用味蕾體驗破案樂趣，預計 7／8 正式開賣。

▲百吉推《名偵探柯南》聯名冰品。（圖／品牌提供）

▲百吉推《名偵探柯南》聯名冰品。（圖／品牌提供）

《名偵探柯南》跨界聯名雪糕最令人心動的特色就是「未知的盲盒驚喜」，雖然外觀同樣都擁有清爽的藍色系蘇打外衣，其實內藏兩種口味，包括經典的「Poki 百吉經典冰沁蘇打雪糕」，主打沁涼冰爽的冰沙滋味；另一款則是「Poki 百吉淇淋蘇打雪糕」，在外層的蘇打雪糕中包覆著白色香草優格冰淇淋，呈現甜蜜濃郁的混搭風味。兩款雪糕在咬下前完全無法從外觀看穿，如同破解推理謎題般，最終的答案必須在親自咬下的那一刻才能見真章。

▲百吉推《名偵探柯南》聯名冰品。（圖／品牌提供）

而去年曾在社群引發熱烈迴響的「Poki 百吉謎之雪糕」，今年也帶著神祕感強勢回歸。這款單品延續標誌性的黑色外觀，讓人難以一眼猜透風味。神祕又帶點熟悉的滋味會在舌尖緩慢展開，每一口都像是一條全新的解謎線索，引導消費者步步推理出隱藏在黑色外衣下的神祕原貌。至於今年的神祕口味是否與去年相同，官方同樣保持懸念，只有自己買來吃了（真的很會）。

該系列冰品在冰棒棍上，還特別藏有不同的角色圖案，等著粉絲逐一蒐集，讓吃冰的過程多了開箱與蒐集的實用樂趣。預計 7／8 正式上市，單支售價 35 元。

關鍵字：

哆啦A夢, HOLA聯名, 居家潮品, 復古風, 限量加購

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