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IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

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▲IU成積家品牌大使。（圖／公關照）

▲IU成為積家全球品牌大使。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

瑞士高級腕錶品牌積家（Jaeger-LeCoultre）宣布韓星IU（李知恩）成為全球品牌大使，IU一口氣換穿3套服裝搭配積家腕錶，彰顯全新身份，她最喜愛積家的Reverso翻轉系列腕錶，她說：「這次拍攝親自佩戴後，發現它和我很合拍。能演繹Reverso翻轉系列的人，很酷，不是嗎？」

▲IU成積家品牌大使。（圖／公關照）

▲IU成積家品牌大使。（圖／公關照）

▲IU成積家品牌大使。（圖／公關照）

▲IU穿米色裙裝，佩戴積家Reverso Classic Small Duetto翻轉系列雙面腕錶小型款，416,000元。

IU從2008年出道至今已經18年，從國民妹妹蛻變成全方位藝人，過程中有很多的挑戰與不確定，都一步步地走過來了，她說：「回頭看，能讓我感到確定的時刻不多，但如果每次覺得不確定就立刻停下來，就什麼都做不成了。所以不確定感出現，我會理解成正在嘗試新的東西、正在接受挑戰。舒適帶來平靜，但不確定會留下故事，我覺得源自不確定的不安，是一段很好的成長經歷。」

腕錶與時間總是有分不開的話題，IU直言過去會很執著地想把時間填得滿滿，希望每分每秒都有意義，因此總是忙碌，她說：「現在我會努力接納正在經歷的當下、更真實地置身其中，我也開始慢慢地更能享受生活。」

▲IU成積家品牌大使。（圖／公關照）

▲IU成積家品牌大使。（圖／公關照）

▲IU以黑色皮衣搭配Reverso Classic Monoface Origin翻轉系列腕錶，261,000元。

她分享自己買的第一只錶，是20幾歲時在荷蘭的小古董店購入，她說：「那是一只黑色皮錶帶的舊錶，不知道為什麼我特別喜歡，我戴了好幾年，後來我把它送給了一個我曾深愛過的人。」手錶對她來說有畫龍點睛的效果，出席重要場合或是與重要的人見面，她會精心挑選喜愛的腕錶戴上，「對我而言，這代表我為自己的造型多花了一點心思」。腕錶除了計時、裝飾，她認為還能讓人保有自己的節奏與分寸，她說：「我相信一句話，『好的腕錶會把佩戴它的人，帶向更好的時間與記憶』。」

IU成為積家全球品牌大使，穿著黑色西裝外套搭配翻轉系列單面鎏金裝飾獨享時光腕錶，玫瑰金色相當典雅，換上黑色皮外套，以精鋼錶鍊的翻轉系列腕錶變成有點酷帥的IU，米色裙裝則用藍色鱷魚皮錶帶、錶盤鑲鑽的翻轉系列雙面腕錶小型款，展現俐落又優雅的魅力。

▲IU成積家品牌大使。（圖／公關照）

▲IU成積家品牌大使。（圖／公關照）

▲IU成積家品牌大使。（圖／公關照）

▲穿上西裝外套，IU佩戴的是Reverso Tribute Monoface Or Deco Solo Tempo翻轉系列單面鎏金裝飾獨享時光腕錶，1,430,000元。

品牌與明星的相輔相成，總會有許多精彩火花，近期蔡依林成為美妝品牌蘭蔻的亞太區護膚代言人，對於這個新身份，她表示：「我始終相信樂觀是一種選擇，蘭蔻那份自在樂觀、勇於突破的態度，和我想要表達的理念不謀而合。」張鈞甯則成為精品品牌Ferragamo的全球品牌代言人，她的從容自信與知性，無論幕前幕後不斷演繹當代女性的不同面向，契合Ferragamo的美學與精神，讓彼此有了美好合作。

▲蔡依林是蘭蔻的亞太區護膚代言人。

▲張鈞甯近期成為Ferragamo的全球品牌代言人。

關鍵字：

積家, Jaeger-LeCoultre, IU, 李知恩, 代言, 品牌大使

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