王一博同款防曬外套！Helly Hansen打造都會戶外風　首展出「海神系列」

記者鮑璿安／台北報導

戶外機能風近年持續席捲時尚圈，來自挪威、擁有近150年歷史的戶外品牌 Helly Hansen，正式進駐台北信義區打造全新旗艦店，不僅完整集結品牌最具代表性的戶外系列，更首度將海外調度來台的「Ægir 海神系列」專業航海裝備限時展出，還有全球品牌代言人王一博同款單品一次入手，將專業戶外風格帶入日常生活。





▲來自挪威、擁有近150年歷史的戶外品牌 Helly Hansen，正式進駐台北信義區打造全新旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲Helly Hansen「ODIN 奧丁系列」趙岱新（中）穿著款 。（圖／品牌提供）

Helly Hansen創立於1877年，最初為航海工作者打造防水機能服飾，逐步把航海、防護與探索精神延伸至登山及城市生活。全新信義旗艦店也以品牌歷史牆、航海文化展示及專業裝備陳列，串聯品牌從海洋到高山的發展歷程，其中最吸睛的莫過於首次在台亮相的「Ægir 海神系列」，實際應用於國際級航海賽事與專業船隊，即日起展出至9月30日，但僅供展示、不對外販售。





▲Outdoor系列H2Explorer男防曬 抗UV涼感 短袖T-Shirt_$3,980；王一博同款Sailing系列 Hydropower 男 立領防曬抗UV外套 白_$7,180。（圖／品牌提供）



品牌同步帶來三大代表性系列，其中主打高山戶外的「ODIN奧丁系列」，採用約200克輕量三層結構設計，在兼顧防水、防風與透氣性能之餘，更內建RECCO救援反射系統，提高戶外活動安全性。而專為夏季打造的「Hydropower系列」，則將航海科技轉化為日常穿搭，具備輕量、快乾、透氣、UPF 50+防曬及涼感印花設計，相當適合台灣炎熱潮濕的氣候。全球代言人王一博同款的Hydropower立領防曬抗UV外套，以俐落拼接線條結合清爽白色調，兼具防曬與輕量機能，是夏日外套首選，無論城市通勤或戶外活動都相當實穿。





▲本季新品則圍繞「輕量機能」展開，以有機棉Jersey、Pique珠地布、毛巾布等透氣材質打造夏日服裝。（圖／品牌提供）

從極地機能起家的Canada Goose，近年持續將設計風格往日常生活方向靠近，今夏系列更以「Natural Intelligence（自然界的智慧）」為靈感，將輕量科技、明亮色彩與舒適面料融入日常衣櫥，本季新品則圍繞「輕量機能」展開，以有機棉Jersey、Pique珠地布、毛巾布等透氣材質打造夏日服裝，色彩則加入丁香紫、牛津深藍、青檸黃等明亮色調，並透過撞色、條紋與漸層設計增加層次感。除了經典 Roam T-Shirt、Vantage T-Shirt 外，還有兼具防風、防潑水與透氣速乾機能的Axis、Lume等外套，將品牌擅長的戶外機能延伸至都會日常穿搭。