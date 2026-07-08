GU曬黑三麗鷗太可愛！聯名Hello Kitty、布丁狗家居服換上夏日膚色必收

記者鮑璿安 ／綜合報導

GU今夏把三麗鷗角色帶去曬太陽，推出全新「曬黑三麗鷗」聯名系列，將Hello Kitty、布丁狗等人氣角色換上充滿度假感的夏日造型，從大人家居服到女童T恤、緞面家居服一次登場，用粉嫩色調、格紋元素與可愛印花，打造輕鬆又療癒的夏季穿搭。

▲GU推出全新「曬黑三麗鷗」聯名系列，將Hello Kitty、布丁狗等人氣角色換上充滿度假感的夏日造型 。（圖／品牌提供）

這次系列最大的亮點，就是把三麗鷗角色放進海灘度假情境中，像是Hello Kitty坐在躺椅上撐陽傘、手拿飲料，粉紅短版T恤搭配復古字體Logo，甜美又帶點俏皮感；女童印花T恤共有3色，原價290元於7月13日上市，很適合搭配牛仔短褲、傘裙或寬褲，輕鬆穿出童趣夏日風格。





▲女裝 家居服組(短袖)Sanrio2 _原價890元。（圖／品牌提供）





▲女童 緞面家居服組(短袖)Sanrio2 _原價590元；女童 印花T恤Sanrio2 _原價290元。（圖／品牌提供）

家居服也是本波必看單品，女裝短袖家居服組以清爽格紋為主軸，胸前加入角色小圖案點綴，粉嫩配色不會過度幼稚，反而多了日系居家感，預計7月13日於特定店舖與網路商店販售；女童緞面家居服組則以黃色系滿版印花呈現布丁狗等角色，短袖襯衫搭配短褲，材質帶有輕盈光澤，無論是想要親子穿搭、居家放鬆，或只是想用一件可愛T恤點亮日常造型，這波聯名都很值得列入購物清單。

同時，LeSportsac 今夏再度找來 Hello Kitty 推出全新聯名系列，把大家熟悉的可愛角色，重新收進更適合日常使用的都會包款裡。這回主打限定印花 「Heart to Heart 心語呢喃」，以柔和象牙白作為底色，點綴散落其間的紅色愛心、小蝴蝶結，以及 Hello Kitty 擁抱愛心的經典畫面，整體不走過度甜膩路線，反而在清爽配色中保留一點復古童趣，讓聯名包款看起來更耐看，也更容易融入平日穿搭。