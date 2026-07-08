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巴黎高訂周 / CHANEL奇幻花園！魔豆長出藤蔓刺繡衣、金蛋鞋跟美夢成真

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記者鮑璿安／綜合報導

高級訂製服向來被視為時尚世界最接近夢境的存在，而CHANEL 2026秋冬高級訂製服系列，則將這場夢境化為一座童話森林。Matthieu Blazy執掌香奈兒後的第二場高訂大秀，以「嘉柏麗與魔豆」為題，在巴黎大皇宮打造巨型魔豆藤蔓、奇花異卉交織的奇幻場景，更從《傑克與魔豆》、《金髮女孩與三隻熊》等經典寓言汲取靈感，同時將Gabrielle Chanel的人生視為一則現代童話，透過服裝重新詮釋她勇於創造命運的精神。

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲Matthieu Blazy執掌香奈兒後的第二場高訂大秀，以「嘉柏麗與魔豆」為題，在巴黎大皇宮打造巨型魔豆藤蔓、奇花異卉交織的奇幻場景。（圖／品牌提供）

Blazy提到：「我常常在想，嘉柏麗·香奈兒的ㄧ生是否像一則童話？我在她的藏書中發現一本名為《Les Fées, contes des contes》的書。書本會說故事，服裝也會嗎？於是我決定與高級訂製服工作坊攜手，一起探索這個問題。」 創作起點源自他在可可小姐巴黎寓所發現的一本童話故事集《Les Fées, contes des contes》，因此這個概念貫穿整場系列。開場以重新演繹的CHANEL經典套裝揭開序幕，凸花蕾絲結合透膚真絲雪紡，將過去有著厚重印象的斜紋軟呢，轉化為輕盈透明的質感，徹底顛覆穿著體驗 ；而大片植物藤蔓印花長禮服則像森林精靈般飄逸，布滿立體刺繡花卉與葉片，隨著步伐搖曳生姿，將自然生命力注入高級訂製工藝。

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

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▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

系列最令人著迷之處，在於細節遠比第一眼的華麗更加耐人尋味，藤蔓一路攀附鞋跟，鈕扣從小鴨逐漸蛻變為天鵝，晚宴包化作沉睡的小熊，喜愛蒐集小物的喜鵲，也因此化作守護般的象徵，層層累積的裝飾由服裝內部一路延伸至外部，成為只有香奈兒與穿著者之間的獨家秘密。童話故事中的奇異元素更是化作高跟鞋鞋跟，宛如擁有魔力的金色雞蛋、與藤蔓共生的立體蝴蝶，讓服裝造型徹底變成想像力的一部分。

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

如果說Matthieu Blazy是這本童話書的作者，那麼工匠們便是美夢成真的魔法師，高訂的魅力也在於展現Le19M工坊在刺繡、編織、製帽、金工與鞋履工藝上的極致實力。除了夢幻森林般的浪漫氛圍，系列也融入更多人體結構與服裝功能性的思考。透過俐落Tailleur剪裁、Flou柔裁技術，以及刻意保留毛邊、解構式剪接與流動輪廓。壓軸更打破CHANEL高訂以婚紗謝幕的傳統，在婚紗後送上一襲黑色露肩禮服，向終身未婚的Gabrielle Chanel致意，也讓這場始於童話的高訂系列，在現實與夢想交會之間，寫下充滿女性力量的新篇章。

2026秋冬巴黎高級訂製時裝週於7月6日至9日舉辦，緊接巴黎男裝週登場，本季共集結30場高級訂製服發表，除了香奈兒之外，由 Maria Grazia Chiuri 設計的首個 FENDI 2026-2027 秋冬高級訂製系列，將於2026年7月9日（星期四）晚間，在羅馬的國家現代美術館舉辦。設計鬼才Jonathan Anderson將帶來加入Dior後的第二個高訂系列，而Pierpaolo Piccioli接掌Balenciaga後的首場高訂大秀也備受期待。

關鍵字：

香奈兒高訂, 巴黎時裝週, 2026秋冬, 童話森林, 高級訂製

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