Super Junior東海將再來台！23日現身FENDI台北101精品店行程曝光

記者鮑璿安／綜合報導

Super Junior成員東海即將再度來台！義大利精品品牌FENDI宣布，將於7月23日晚間在台北101精品店舉辦「2026秋冬系列發布酒會」，東海將擔任活動嘉賓現身星光紅毯，讓人期待男神的全新造型。





▲義大利精品品牌FENDI宣布，將於7月23日晚間在台北101精品店舉辦「2026秋冬系列發布酒會」，東海將擔任活動嘉賓現身星光紅毯。（圖／翻攝自東海IG）

FENDI將於7月23日晚間6點至6點30分，在台北101精品店舉辦星光Photo Call，邀請Super Junior成員東海，以及楊謹華、謝欣穎、喻虹淵等藝人共同出席，一起演繹品牌最新2026秋冬系列。品牌也將同步展示秋冬新作，以義大利工藝結合當代設計語彙，透過嘉賓穿搭詮釋新一季時尚魅力。

東海近年除了持續投入Super Junior團體活動，也積極展開個人演藝事業，成熟穩重的紳士形象與品味穿搭，更讓他成為各大精品品牌活動的座上賓，每次來台總吸引大批粉絲守候，此次受邀出席FENDI秋冬發布酒會，也令人期待他將以什麼造型演繹最新系列。

Louis Vuitton（LV，路易威登）將於7月9日在台灣揭幕2026頂級珠寶展《秘境臻藏 Mythica》，品牌今（1日）正式公布活動嘉賓名單，甫於今年初升格品牌大使的南韓人氣女星申敏兒，將首度來台出席LV星光紅毯及晚宴，與林嘉欣、劉以豪、關穎等人共同現身，消息一出立刻掀起粉絲熱議，也讓此次珠寶展未演先轟動。