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勃肯鞋變身芭蕾舞鞋　Repetto首度聯名Birkenstock美到讓人想包色 

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Repetto X Birkenstock聯名系列由BIRKENSTOCK旗下位於巴黎、專注特別企劃與合作項目的1774團隊攜手Repetto共同構思，並於BIRKENSTOCK德國工坊完成製作，串連巴黎的優雅想像與德國製鞋工藝。（永三提供） 

▲Repetto X Birkenstock聯名系列由BIRKENSTOCK旗下位於巴黎、專注特別企劃與合作項目的1774團隊攜手Repetto共同構思，並於BIRKENSTOCK德國工坊完成製作，串連巴黎的優雅想像與德國製鞋工藝。（永三提供） 

圖文／鏡週刊

天啊，這系列真的太欠買！如果你和我一樣，看到芭蕾風單品就會忍不住多看兩眼，那麼BIRKENSTOCK與Repetto首度推出的聯名，絕對是今夏最讓人心動的一雙鞋。兩個擁有深厚歷史的品牌，將經典輪廓重新演繹初三款鞋型，在舒適與優雅之間找到最剛好的平衡。

整個系列的鞋型包括經典Arizona換上Oversized圓形扣環，搭配Repetto標誌性的Vichy格紋鞋床內裡；Scala以圓頭、雙細帶及綁帶蝴蝶結勾勒出芭蕾鞋輪廓；Opéra則延續木屐鞋設計，加入可拆式長綁帶，纏繞腳踝的線條就像舞者足尖上的絲帶，每一雙都散發濃濃法式優雅。

勃肯鞋變身芭蕾舞鞋 Repetto X Birkenstock聯名美到讓人想包色 

▲Scala以圓頭、雙細帶及綁帶蝴蝶結勾勒出芭蕾鞋輪廓。各NT$16,580。（永三提供） 

勃肯鞋變身芭蕾舞鞋 Repetto X Birkenstock聯名美到讓人想包色 

▲經典Arizona換上Oversized圓形扣環，搭配Repetto標誌性的Vichy格紋鞋床內裡。各NT$14,880。（永三提供） 

勃肯鞋變身芭蕾舞鞋 Repetto X Birkenstock聯名美到讓人想包色 

▲Opéra延續木屐鞋設計，並加入可拆式長綁帶，讓纏繞腳踝的線條就像舞者足尖上的絲帶。NT$15,780。（永三提供） 

除了鞋型吸睛，配色也很難選，從柔和的Iconic Pink、充滿能量的Flame Red，到百搭的Profound Black，每一款都讓人陷入選擇障礙。Repetto X Birkenstock聯名系列將於本月16日起於Repetto台灣直營門市及官方網站限量開賣，看完照片真的只剩一個念頭：今年夏天，鞋櫃就是要留一個位置給它的啊！

勃肯鞋變身芭蕾舞鞋 Repetto X Birkenstock聯名美到讓人想包色 

▲Repetto X Birkenstock聯名系列包括鞋盒都值得收藏。（永三提供）

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關鍵字：

鏡週刊, 勃肯鞋, Repetto, Birkenstock

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