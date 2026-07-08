膳魔師開賣5款INAPSQUARE聯名系列　黑白控請別錯過

▲膳魔師開賣5款INAPSQUARE聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

保溫杯品牌 THERMOS 膳魔師首度與韓國超人氣潮流插畫品牌 INAPSQUARE 合作，推出 5 款兼具街頭時尚與實用性的聯名系列，近期正式登陸台灣。全系列主打極簡的黑白線條與富有溫度的拙趣手繪，把乏味的日常隨行杯直接升格為極具個人風格的時髦配件。

繼今年 5 月在赤峰街打造 10 天限定的膳魔師 ✕ INAPSQUARE 聯名快閃店後，該系列再度於新光三越南西一館現身，推出大容量的「手提吸管隨行杯」，杯身採用上寬下窄的剪裁，搭配 7.5cm 的特製底座，開車通勤時能穩妥地嵌入汽車杯架中，且搭配「獨家可愛小狗裝飾吸管套」與「專專屬愛心線條吊飾」，拿在手上大口暢飲，展現坦率療癒的獨特品味，售價 2,450 元。





其他單品包括滿版黑白手繪線條、窄身極輕量設計的「不銹鋼保溫杯」，以及「掛鉤迷你口袋杯」，主打整體重量僅 95 公克，隨附街頭感十足的掛鉤機能保護套，並點綴立體布章與海星造型吊飾，可以直接掛在後背包或小廢包上，將保溫杯直接化身為最亮眼的可愛配件，售價 1,750 元起。

還有外型完美仿照歐美街頭經典的外帶杯造型的「外帶隨行杯」，在防漏細節上採用螺紋旋緊式防漏杯蓋，搭配友善單手操作的密合掀蓋飲水口，即便是步伐匆忙的移動間也不怕飲品不小心灑出，售價 1,750 元。



INAPSQUARE 黑白宇宙快閃店預計 7／13 起獨家於新光三越台北南西店 1 樓快閃店限量販售。民眾到店拍照並分享至個人社群，就能直接免費獲得限量的聯名迷你扇。

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）



HOLA 近期宣布首度與《哆啦 A 夢》合作，精心打造出兼具時髦與趣味的復古風，一口氣端出包含造型餐茶、時髦小包與休閒服飾等 20 款大人系居家潮流新品，最吸睛的絕對是可以把粉紅任意門隨身帶著走的透明娃包吊飾，整個可愛到不行！活動期間不限金額消費，就能用 149 元的加購限定摺疊傘。

終於可以別再羨慕大雄了，系列聯名把哆啦A夢與機靈的哆啦美變成觸手可及的陪伴，除了定番的玩偶吊飾，還有「任意門款收納包吊飾」，外觀正是小時候最想要的任意門！粉紅色門扉一打開，裡面是透明展示娃包，大方秀出最愛的公仔。

此外還針對辦公室情境，推出「保冷不鏽鋼吸管杯 500mL」，杯蓋上方打造透明半球形微縮情境，每次喝水都能看見哆啦 A 夢悠閒躺在榻榻米上吃銅鑼燒，隨時都能療癒一下，還有可愛頭像的強化瓷點心盤與馬克杯。其他如矽膠四格冰棒模、手提帆布便當袋、純棉運動毛巾與壁鐘都是滿滿的哆啦 A 夢，讓粉絲每個都想秒收。

HOLA 哆啦 A 夢聯名系列預計從 7／9 至 8／5 期間限定開賣，業者表示於全台門市消費不限金額消費，即可加價 149 元換購限量「哆啦A夢 摺疊傘」，每位會員限購一次售完為止。