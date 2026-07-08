fb ig video search mobile ETtoday

膳魔師開賣5款INAPSQUARE聯名系列　黑白控請別錯過

>

▲膳魔師開賣5款INAPSQUARE聯名系列。（圖／品牌提供）

▲膳魔師開賣5款INAPSQUARE聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

保溫杯品牌 THERMOS 膳魔師首度與韓國超人氣潮流插畫品牌 INAPSQUARE 合作，推出 5 款兼具街頭時尚與實用性的聯名系列，近期正式登陸台灣。全系列主打極簡的黑白線條與富有溫度的拙趣手繪，把乏味的日常隨行杯直接升格為極具個人風格的時髦配件。

▲膳魔師開賣5款INAPSQUARE聯名系列。（圖／品牌提供）

繼今年 5 月在赤峰街打造 10 天限定的膳魔師 ✕ INAPSQUARE 聯名快閃店後，該系列再度於新光三越南西一館現身，推出大容量的「手提吸管隨行杯」，杯身採用上寬下窄的剪裁，搭配 7.5cm 的特製底座，開車通勤時能穩妥地嵌入汽車杯架中，且搭配「獨家可愛小狗裝飾吸管套」與「專專屬愛心線條吊飾」，拿在手上大口暢飲，展現坦率療癒的獨特品味，售價 2,450 元。

▲膳魔師開賣5款INAPSQUARE聯名系列。（圖／品牌提供）

▲膳魔師開賣5款INAPSQUARE聯名系列。（圖／品牌提供） ▲膳魔師開賣5款INAPSQUARE聯名系列。（圖／品牌提供）

其他單品包括滿版黑白手繪線條、窄身極輕量設計的「不銹鋼保溫杯」，以及「掛鉤迷你口袋杯」，主打整體重量僅 95 公克，隨附街頭感十足的掛鉤機能保護套，並點綴立體布章與海星造型吊飾，可以直接掛在後背包或小廢包上，將保溫杯直接化身為最亮眼的可愛配件，售價 1,750 元起。

▲膳魔師開賣5款INAPSQUARE聯名系列。（圖／品牌提供） ▲膳魔師開賣5款INAPSQUARE聯名系列。（圖／品牌提供）

還有外型完美仿照歐美街頭經典的外帶杯造型的「外帶隨行杯」，在防漏細節上採用螺紋旋緊式防漏杯蓋，搭配友善單手操作的密合掀蓋飲水口，即便是步伐匆忙的移動間也不怕飲品不小心灑出，售價 1,750 元。

INAPSQUARE 黑白宇宙快閃店預計 7／13 起獨家於新光三越台北南西店 1 樓快閃店限量販售。民眾到店拍照並分享至個人社群，就能直接免費獲得限量的聯名迷你扇。

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

HOLA 近期宣布首度與《哆啦 A 夢》合作，精心打造出兼具時髦與趣味的復古風，一口氣端出包含造型餐茶、時髦小包與休閒服飾等 20 款大人系居家潮流新品，最吸睛的絕對是可以把粉紅任意門隨身帶著走的透明娃包吊飾，整個可愛到不行！活動期間不限金額消費，就能用 149 元的加購限定摺疊傘。

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

終於可以別再羨慕大雄了，系列聯名把哆啦A夢與機靈的哆啦美變成觸手可及的陪伴，除了定番的玩偶吊飾，還有「任意門款收納包吊飾」，外觀正是小時候最想要的任意門！粉紅色門扉一打開，裡面是透明展示娃包，大方秀出最愛的公仔。

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

此外還針對辦公室情境，推出「保冷不鏽鋼吸管杯 500mL」，杯蓋上方打造透明半球形微縮情境，每次喝水都能看見哆啦 A 夢悠閒躺在榻榻米上吃銅鑼燒，隨時都能療癒一下，還有可愛頭像的強化瓷點心盤與馬克杯。其他如矽膠四格冰棒模、手提帆布便當袋、純棉運動毛巾與壁鐘都是滿滿的哆啦 A 夢，讓粉絲每個都想秒收。

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列。（圖／HOLA提供）

HOLA 哆啦 A 夢聯名系列預計從 7／9 至 8／5 期間限定開賣，業者表示於全台門市消費不限金額消費，即可加價 149 元換購限量「哆啦A夢 摺疊傘」，每位會員限購一次售完為止。

關鍵字：

THERMOS, 膳魔師, INAPSQUARE, 韓國聯名, 保溫瓶, 隨行杯, 洗碗機適用, 快閃店, 新光三越台北南西店

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

真正適合走一輩子的人！「終身伴侶5特質」懂溝通比心動更重要

真正適合走一輩子的人！「終身伴侶5特質」懂溝通比心動更重要

最會腦補星座Top 3！第一名容易過度解讀　內心戲比八點檔還精彩

最會腦補星座Top 3！第一名容易過度解讀　內心戲比八點檔還精彩

星巴克7／8起「大杯以上買一送一」來了！「不用聯名卡」連3天現賺一杯

星巴克7／8起「大杯以上買一送一」來了！「不用聯名卡」連3天現賺一杯

桃花多的人都有的三種特質！懂得回應、相處沒壓力都是關鍵 把別人痛苦當八卦的三大星座！TOP 1熱愛戲劇化又懂分享　常忘記別人隱私 《鐵拳教育》秦基周37歲演高中生無違和！愛穿素T　網稱讚私服最有好感度 星巴克今起連三天「大杯以上買一送一」　進店就多賺一杯「免聯名卡」 高級女人都自帶「鬆弛感」　5個習慣輕鬆養出來 HOLA推《哆啦Ａ夢》居家系列　任意門娃包帶著走有夠可愛 Y2K有線耳機回鍋翻紅！4大韓國設計師品牌推薦　閃亮星星款紅到補貨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面